İstanbul'da su fiyatlarına zam geldi

İBB Meclisi, artan maliyetler ve enflasyon nedeniyle su fiyatlarında güncellemeye gitti. İstanbul’da konut su tarifesinin ilk kademesi yüzde 16,50 lira, köylerde 4,12 lira, işyeri su tarifesi ise yüzde 43,23 lira oldu. Konutlarda 15 metreküpe kadar 3 metreküp olarak uygulanan ücretsiz insani su kullanım hakkı uygulamasına da devam edilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Haziran ayı toplantılarının ikinci birleşiminde İstanbul’da kullanılan su tarifelerinin güncellenmesi teklifini ele aldı. Siyasi parti gruplarının ortak kararıyla, İstanbul’da 0-15 metreküplük ilk kademe konut su tarifesi yüzde 12,94 oranında arttı.

İstanbul’da 0-15 metreküplük konut ilk kademe su tarifesi yüzde 16,50 lira, köylerdeki su tarifesi 4,12 lira, işyeri su tarifesi ise yüzde 43,23 lira oldu. Organize sanayi, endüstri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde de işyeri su tarifesi uygulanmasına karar verildi.

Konutlarda 15 metreküpe kadar her 2,5 metreküpte 0,50 metreküp 15 metreküpte toplam 3 metreküp olarak uygulanan ücretsiz insani su kullanım hakkı uygulamasının da devam etmesine karar verildi.

Yeni Su Tarifesi

0-15 metreküp 16,50 lira

25,75 lira

30 metreküp ve üzeri 32,34 lira

Ortak Sayaç 23,75 lira

6360 Sayılı Kanun ile Mahalle Olan Yerler 4,12 lira

Kırsal Yerleşik Alan/Kırsal Mahalle Olan Yerler 4,12 lira

Köy işyeri 10,80 lira

İşyeri 0-40 metreküp 43,23 lira

İşleri 41 metreküp ve üzeri 50 lira