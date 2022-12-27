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İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29 zam geldi

UKOME’de oy birliğiyle alınan kararla, İstanbul’da yeni yılda bütün toplu ulaşım ücretlerinin fiyatı yüzde 29,1 oranında güncellendi. 

27 Aralık 2022 Salı 15:58
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29 zam geldi

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 29 zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), olağanüstü toplanarak 2023 yılı toplu ulaşım ücret tarifesini belirledi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın yönettiği toplantıda, son ücret tarifesinin düzenlendiği Nisan 2022 tarihli UKOME toplantısından bu yana akaryakıt fiyatlarına yüzde 3,67, aylara yaygın asgari ücretin yüzde 54,64 (5.500 TL’ye göre) ve enflasyonun yüzde 25,35 (Kasım 2022 Enflasyonuna göre) artış yaşandığı belirtildi. Buna göre kümülatif artış oranı ise yüzde 29,10 olarak tespit edildi.

İstanbullulara sunulan toplu ulaşım maliyetinin artması nedeniyle, hizmetlerin etkin ve sürdürülebilir bir şekilde devam edebilmesi amacıyla, yeni yılda toplu ulaşım (elektronik bilet, minibüs, taksi, taksi dolmuş) ücret tarifelerine yüzde 29,10 oranında, servis ücretlerine ise yüzde 19,95 oranında ücret artışı yapılması oy birliğiyle onaylandı. Yeni servis ücretleri ikinci eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanacak. 

Buna göre; 

•      Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL’den 9,90 TL, 

•      Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL’den 4,83 TL, 

•      Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL’den 7,09 TL, 

•      Tam Abonman Ücreti 602 TL’den 777 TL, 

•      Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL’den 140 TL, 

•      Marmaray en uzun mesafe Ücreti 16,97 TL’den 21,91 TL,

•      Metrobüs en uzun mesafe Ücreti 11,38 TL’den 14,69 TL,

•      Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL’den 12,65 TL,

•      Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL’den 8,51 TL,

•      Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL’den 100,80 TL,

•      Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL’den 40 TL, 

•      Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL’den 7 TL, 

•      Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL’den 792 TL,

•      Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL’den 422,41 TL

Anahtar Kelimeler:
Toplu UlaşımZamİBBİETTHalk Otobüsü
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