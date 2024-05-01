İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Araç Kiralama Rehberi

İstanbul, kültürel ve ekonomik açıdan Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Tarihi zenginlikleri, muhteşem manzaraları ve çağdaş yaşam tarzıyla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan bu şehirde konforlu seyahat etmek oldukça önemli. Çünkü Türkiye’nin en kalabalık ve büyük şehirleri arasında yer alan İstanbul’da bazen ulaşım zorlaşabiliyor. Bu büyüleyici şehre seyahat edenlerin genellikle kullandığı havalimanlarından biri de Sabiha Gökçen Havalimanı'dır. Bu bölgeden yolculuğa başlayacak olanlar için araç kiralama hizmetleri oldukça ideal. Sabiha Gökçen Havalimanı noktasından araç kiralayacaklar için tüm bilgiler yazımızda.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Hakkında

İstanbul şehrinin Anadolu Yakası bölgesinde yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı kurulduğu günden günümüze dek bölgenin en önemli ulaşım noktaları arasında yer alıyor. Zira bu havalimanı bulunduğu konum itibariyle Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa gibi şehirlere ulaşımı da pratikleştiriyor. 2001 yılında hizmete açılan Sabiha Gökçen Havalimanı hem Türkiye sınırlarına hem de dünyadaki birçok bölgeye ulaşım imkanı tanıyor. Farklı noktalardan gelip bölgeyi keşfetmek isteyenler ise Sabiha Gökçen Havalimanı araç kiralama hizmetlerinden faydalanarak yolculuklarına konforlu bir şekilde devam edebiliyor.

Sabiha Gökçen Araç Kiralama İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sabiha Gökçen Havalimanı envaiçeşit araç kiralama firması seçeneği sunan lokasyonlar arasında yer alıyor. Bunun için bölgede araç kiralama hizmetini tercih eden kişi sayısı bir hayli fazla. Çünkü özel araçla İstanbul çevresinde konforlu bir şekilde seyahat etmek oldukça pratik. Hem iş seyahatleri hem de turistik gezi gibi amaçlarla Sabiha Gökçen Havalimanı lokasyonundan araç kiralamak isteyenlerin öncesinde hazırlık yapması gerekir. Araç kiralama sürecinde bilinmesi gereken detayları şu şekilde sıralamak mümkün:

Firma Seçimi ve Rezervasyon

Araç kiralama hizmetlerinden memnun bir şekilde ayrılmak için ilk adımda araştırma yapmak ve rezervasyon işlemlerini tamamlamak oldukça önemlidir. Bu adım araç kiralama için belirlenen tarihe yakın bir şekilde birçok pürüzle karşı karşıya kalınabilir. Yeterince araç seçeneği bulamamak veya işlem sürecinde yaşanabilecek pürüzlerle karşılaşmamak için öncesinde araştırma yapmak gerekir.

Araç kiralanacak tarih belirlendikten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde hizmet veren firmalar dikkatli bir şekilde incelenmeli. Bunun için araç kiralama firmalarının internet sitelerini araştırmak büyük oranda zaman kazandırır. Birçok araç kiralama firmasını tek çatıda toplayan ve güvenli bir şekilde sürücülere sunan web siteleri bu konuda daha da avantajlıdır. İnternet aracılığıyla bu konuda kapsamlı, güvenilir, hızlı hizmet sunan araç kiralama platformlarına ulaşmak oldukça kolay.

Belge Hazırlığı

Sabiha Gökçen Havalimanı konumunda araç seçimi ve rezervasyon işlemlerini tamamladıktan sonra belge hazırlama adımına geçilebilir. Zira araç kiralama firmaları genellikle kimlik, sürücü belgesi ve kredi kartı gibi taleplerde bulunur. Bunun için havalimanındaki kiralama ofisine gitmeden önce bu belgelerin hazırda bulunmasında fayda var. Bunlara ek olarak araç kiralama firmalarının farklı belge talepleri de olabilir. Bu tür durumlara karşı hazırlıklı olmak için kiralama firmalarıyla iletişim halinde olmak gerekli.

Kiralanacak Aracın İncelenmesi

Sabiha Havalimanından araç kiralama işlemlerine başlamak için öncelikle kiralanacak aracın detaylı bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. Çünkü aracın çizik, kırık ve göçük ve arıza gibi durumlar sözleşmeye eklenir. Eğer sözleşme bu konularda eksik hazırlandıysa teslim sürecinde birtakım pürüzler yaşanabilir. Bunun için sözleşmede yer almayan hasar durumları firmaya bildirilmeli ve sözleşmeye dahil edilmelidir.

Sözleşme Kontrolü

Tüm adımları tamamladıktan sonra sözleşme imzalama adımına geçilebilir. Bu süreçte sözleşme dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Yakıt miktarı, km sınırı ve teslim süreci hakkındaki tüm bilgiler sözleşmede yer alır. Sürücünün ek masraflarla karşılaşmaması için bu maddelere uyması elzemdir.