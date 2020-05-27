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İstanbul'un akciğeri Aydos Ormanları'nda kirlilik alarmı

İstanbul'un akciğerleri olarak bilinen Aydos Ormanları içinde yar alan doğal göller, aşırı kirlilikle yok oluyor. 

27 Mayıs 2020 Çarşamba 17:15
İstanbul'un akciğeri Aydos Ormanları'nda kirlilik alarmı

İstanbul'un akciğeri Aydos Ormanları'nda kirlilik alarmı


Türkiye koronavirüsle mücadele ederken, çevre denetimleri ihmal edilince Aydos Ormanları'ndaki doğal göletlerden gelen haberler iç karartıyor. İstanbul'da Aydos Ormanı'nın iç kısmında bulunan tabiat harikalarından olan göle akan kirli su ve atıklar, canlıları ve ekosistemi tehdit ediyor. Kirli suların aktığı göl havadan görüntülendi.

BALIKLAR CAN VERİYOR

Göl çevresindeki işletmeciler, gölün üst kısmında bulunan ahırlardan gelen hayvansal atıkların ve gölün yakınında bulunan su istasyonundan gelen atık suların göle akması nedeniyle gölde yaşayan balıkların öldüğünü belirtiyor.

Bir işletme çalışanı, "Bu atıklar ve kötü koku hem bizim, hem müşterilerimizin hem de gölde yaşayan canlıların hayatını tehdit ediyor" diyor


İstanbul’da Aydos Ormanı’nın iç kısmında bulunan tabiat harikalarından olan göle akan kirli su canlıları ve eko sistemi tehdit ediyor. Kirli suların aktığı göl havadan görüntülendi.

Aydos Ormanı içerisindeki gölün çevresinde bulunan işletmeciler, gölün üst kısmında bulunan ahırlardan gelen hayvansal atıkların ve gölün yakınında bulunan su istasyonundan gelen atık suların göle akması nedeniyle gölde yaşayan balıkların öldüğünü belirterek, bunun yanı sıra kötü kokulardan ve çevre kirliliğinden dolayı kendi müşterilerin azaldığını ifade ederek yetkililerden yardım istedi.

'HEM ÇEVREYİ HEM DE GÖLDEKİ CANLILARI TEHDİT EDİYOR'

Göle akan kirli su ve atıkların gölde yaşayan canlıları tehdit ettiğini belirten işletme çalışanı İsmail Öztürk, "Ben burada ikamet ediyorum. Göl simsiyah bu durumdan rahatsız oluyoruz. Gölün böyle kirli olmasının sebebi, göle gelen derenin üzerinde bulunan su fabrikası, ahırlar ve evlerin kanalizasyon çukurlarının buraya bağlantılı olmasıdır" dedi.

Çevrede aynı zamanda çok kötü koku yayıldığını anlatan Öztürk, "Sivrisinekler çoğaldı müşteriler de durmuyor. Atık ve kirli sulardan dolayı balıklar ölüyor, gölde yaşayan yayınların sazan balıklarının cansız bedenlerini kıyıya vurmuş buluyoruz. Yetkililerin bu durumla ilgilenmesini istiyoruz. Bu atıklar ve kötü koku hem bizim, hem müşterilerimizin hem de gölde yaşayan canlıların hayatını tehdit ediyor" diye konuştu.

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