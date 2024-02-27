İstanbul'un yeni otobüsleri yollarda
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İstanbul toplu ulaşımında en büyük role sahip olan İETT, yatırımlarına hızla devam ediyor.
YENİ ARAÇLAR HİZMET VERMEYE BAŞLADI
İstanbul’un filosuna katılan 252 adet yeni metrobüsten sonra otobüs filosuna yeni dahil edilmek için satın alınan 150 otobüs de partiler halinde filoya dahil olarak hizmet vermeye başladı.
Filoya gelen ilk otobüsler;
80 / Kazlıçeşme – Eminönü
32T / Cevatpaşa – Taksim
80T / Kazlıçeşme – Taksim
85C / Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa – Kazlıçeşme
MK97 / Çavuşpaşa – Zeytinburnu
MR10 / Zeytinburnu – Kazlıçeşme
MR11 / Kazlıçeşme – Topkapı gibi hatlarda hizmet vermeye başladı.
Önümüzdeki günlerde gelecek yeni otobüslerin de Avrupa Yakası’nın diğer bölgelerinde ve Anadolu Yakası’nda hizmet vermeye başlaması planlanıyor.
YENİ OTOBÜSLERİN ÖZELLİKLERİ
Yeni araçlar 12 metre uzunluğunda, 100 yolcu kapasiteli, 300 beygir gücünde. Araçlar ayrıca Dijital Kamera Ayna sistemi, Anlık Şoför Duygu Durum Analizi ve Yolcu Sayma Sistemleri, Elektronik Fren ve Dijital Sürücü Ekranlarına sahip. Aynı zamanda araç verilerini anlık olarak Filo Yönetim Merkezi ile paylaşabilen, Şoför Kaza Uyarı Donanımları bulunan, Telemetri Sistemi ve Sürücü İçin Görüş Kameraları olan araçlar, İstanbulluların hizmetinde olacak.