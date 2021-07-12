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İstanbul'un Yeni Spor Stratejisi Açıklanıyor

Türkiye’nin en büyük kentinde spor kültürünün yaygınlaştırılması ve spor yapan insan sayısının arttırılmasının hedeflendiği yeni spor yaklaşımı, özel bir lansmanla açıklanacak.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 18:18
İstanbul'un Yeni Spor Stratejisi Açıklanıyor

İstanbul'un Yeni Spor Stratejisi Açıklanıyor

stanbul'da tüm halkı sporun bir parçası haline getirmeyi amaçlayan, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin sporla ilgili bütün bileşenlerinin bir araya getirerek oluşturduğu yeni spor stratejisi kamuoyuyla paylaşılacak. Türkiye’nin en büyük kentinde spor kültürünün yaygınlaştırılması ve spor yapan insan sayısının arttırılmasının hedeflendiği yeni spor yaklaşımı, özel bir lansmanla açıklanacak.

Lansman, 13 Temmuz Salı günü saat 11.00'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek. Spor dünyasının konusunda uzman isimlerinin davetli olduğu etkinlikte farklı başlıklar halinde İstanbul ve spor ilişkisi hakkında yeni bakış açısı ve yaklaşımlar da aktarılacak.

Dinamik ve sağlıklı bir kent için yola çıkan İBB, ilgili tüm birimleriyle çocuklar ve gençler başta olmak üzere 16 milyonun spora rahat erişmesi için çalışmalarını hızlandırdı. İBB'nin birim ve iştirakleri İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Spor İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve spora katkı veren belediyeye ait tüm kurumların bir araya gelerek belirlediği hedefler lansmanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından detaylarıyla anlatılacak.

Tarih: 13 Temmuz 2021, Salı
Saat: 11.00 Kapı Açılış
12.00 Lansman
Yer: Volkswagen Arena / Maslak

Anahtar Kelimeler:
İstanbulİBBIstanbul Spor
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