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İstanbullu'lar Kanal İstanbul'da söz hakkı istiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı, İstanbullunun nabzını tuttuğu İstanbul Barometresi 2021 Haziran Raporunu yayınladı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 09:01
İstanbullu'lar Kanal İstanbul'da söz hakkı istiyor

İstanbullu'lar Kanal İstanbul'da söz hakkı istiyor

Katılımcıların yüzde 71,1’i, Kanal İstanbul projesine İstanbulluların karar vermesi gerektiğini, yüzde 62,7’si ise Kanal’dan daha öncelikli sorunlar olduğunu ifade etti. Yüzde 41,5 COVİD-19 aşısı olmak istemediğini söylerken, yüzde 54, gece 12’den sonra müzik yayını yapılmaması kararını desteklemiyor. İstanbul’un değişmeyen 3 sorunu yine olası İstanbul depremi, ekonomik sorunlar ve ulaşım oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul Barometresi Araştırması ile İstanbul halkının ev içi gündeminden duygu durum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta İstanbul’un nabzını tutuyor. İstanbul Barometresi Haziran 2021 Raporu, 26 Haziran-9 Temmuz 2021 tarihleri arasında 670 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı. Katılımcılara, İstanbul’un gündeminde yer alan sorunlar ve duygu durumlarına ilişkin sorular yöneltildi. İstanbulluların görüşleri, Haziran Raporu’na şöyle yansıdı:

Kanal İstanbul’dan öncelikli sorunlar var

Katılımcıların, yüzde 39,2’si Marmara Denizi kıyılarında görülen deniz salyasının, yüzde 30,8’i Kanal İstanbul tartışmalarının İstanbul’un gündemi olduğunu belirtti. Kanal İstanbul’a ilişkin olarak yüzde 71,1 İstanbulluların karar vermesi gerektiğini, yüzde 62,7 maddi israf olduğunu, yüzde 76,6 daha öncelikli sorunların bulunduğunu ve yüzde 65 doğayı tahrip edeceğini düşündüğünü ifade etti. 

Kanal’ın maliyeti sosyal yardım ve depremle mücadeleye ayrılmalı

Katılımcılar, Kanal İstanbul’a harcanacak paranın daha öncelikli sorunlara ayrılması gerektiğini kaydetti. Yüzde 24,9 sosyal yardımlara, yüzde 22,8 depremle mücadeleye aktarılmasını belirtirken bunları, kentsel dönüşüm ve istihdam alanlarının artırılması takip etti. 

Yüzde 54, gece 12’den sonra müzik yayını yapılmaması kararını desteklemiyor

Katılımcıların, yüzde 54’ü normalleşmeyle birlikte gece saat 12’den sonra müzik yayını yapılmaması kararını desteklemediğini, yüzde 37,2’si desteklediğini, yüzde 8,8’i ise fikrinin olmadığını belirtti. 18-34 yaş arası grupta desteklemeyenlerin oranı yüzde 57 iken, 60 yaş ve üstünde yüzde 61,6 oldu.

Yüzde 41,5 COVID-19 Aşısı olmak istemiyor.

Henüz aşı olmayan katılımcıların yüzde 41,5’i; 18-44 yaş katılımcıların yüzde 39,4’ü, 45-59 yaş katılımcıların ise yüzde 54,1’i COVID-19 aşısı olmak istemediğini ifade etti. 

Yaşam Memnuniyeti: 4,6

Katılımcıların, yaşam memnuniyeti Mayıs ayında yüzde 4,7 iken Haziran ayında 4,6’ya; mutluluk oranı ise yüzde 5’ten yüzde 4,9’a geriledi.  

İstanbul’un ilk üç sorunu değişmedi

İstanbul’un ilk üç sorunu geçmiş aylarda da olduğu gibi yine deprem, ekonomik sorunlar ve ulaşım oldu. Yüzde 46,4 olası İstanbul depremi, yüzde 37 ekonomik sorunlar ve yüzde 36,9 ulaşım olarak belirtirken, bunları göçmen ve mülteciler sorunu takip etti.

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