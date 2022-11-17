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Kaçak maç izleyenler 2 saniyede tespit edilecek

Kaçak maç izleyenleri üzecek haberi Metaverse Union Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Manas verdi.

17 Kasım 2022 Perşembe 09:52
Kaçak maç izleyenler 2 saniyede tespit edilecek

Kaçak maç izleyenler 2 saniyede tespit edilecek

 

Metaverse evreninden kaçak maç yayını izleyenlere kötü bir haber geldi. Blockchain (blok zincir) teknolojisi sayesinde, kaçak maç yayını izleyenler iki saniye içinde tespit edilecek. Kaçak maç yayını metaverse evreninde tarih olacak.

Kaçak maç izleyenleri üzecek haberi Metaverse Union Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Manas verdi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İ.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, kripto varlıklar eğitim ve danışmanlık platformu Lexcio kurucu ortağı Av. Abide Gülel ve Prof. Dr. Burak Gemalmaz tarafından hazırlanan “Blokzincir (Blockchain) Teknolojileri ve Hukuki Altyapısı” sertifika programında ders veren Alphan Manas, kaçak maç yayınlarının nasıl engelleneceği konusunda şu bilgileri verdi:

KORSAN TAKİP SİSTEMİ

“Futbol Federasyonu bundan sonra yapılacak ihalede bizim sunduğumuz korsan takip sistemini kullanacak inşallah. Biz korsanı iki saniye içinde yakalıyoruz. Yayını buradan aldı, kodu çözdü, IP Tv’ye aktardı, IP Tv’den kendi networküne gömdü, kendi networkünden Twitter’a aktardı filan hiç bunların önemi yok, biz iki saniyede yakalıyoruz. Çünkü bütün çıkışı blok zinzir (Blockchain) üzerinden yapıyoruz. Bu uygulama futbol takımlarını memnun edecek. Bunu watermark ile yapıyoruz ama bundan sonra NFT’ye çevireceğiz. 

Bu sene Digiturk 130 milyon dollar ödemişti. Korsanı engellediğiniz anda bu rakam 400 milyon dolara çıkacak.

AMAZON, NETFILIX YOK OLACAK

Sinema filmlerini de NFT’ye çevirebilirsiniz. Amazon var, Netfilix var diyeceksiniz ama onlar da yok olacak. 

NFT sayesinde televizyonlarda yayınlanan reklamların kaç defa oynatıldığını da tespit edeceğiz. Şimdi bu rakamlar televizyonların beyanına dayalı. Ama beyana gerek yok bunu biz tespit edeceğiz blok zincir ile.”

Anahtar Kelimeler:
Korsan MaçKaçak MaçKorsan Takip Sistemi
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