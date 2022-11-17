Kaçak maç izleyenler 2 saniyede tespit edilecek
Metaverse evreninden kaçak maç yayını izleyenlere kötü bir haber geldi. Blockchain (blok zincir) teknolojisi sayesinde, kaçak maç yayını izleyenler iki saniye içinde tespit edilecek. Kaçak maç yayını metaverse evreninde tarih olacak.
Kaçak maç izleyenleri üzecek haberi Metaverse Union Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Manas verdi.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve İ.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, kripto varlıklar eğitim ve danışmanlık platformu Lexcio kurucu ortağı Av. Abide Gülel ve Prof. Dr. Burak Gemalmaz tarafından hazırlanan “Blokzincir (Blockchain) Teknolojileri ve Hukuki Altyapısı” sertifika programında ders veren Alphan Manas, kaçak maç yayınlarının nasıl engelleneceği konusunda şu bilgileri verdi:
KORSAN TAKİP SİSTEMİ
Bu sene Digiturk 130 milyon dollar ödemişti. Korsanı engellediğiniz anda bu rakam 400 milyon dolara çıkacak.
AMAZON, NETFILIX YOK OLACAK
Sinema filmlerini de NFT’ye çevirebilirsiniz. Amazon var, Netfilix var diyeceksiniz ama onlar da yok olacak.
NFT sayesinde televizyonlarda yayınlanan reklamların kaç defa oynatıldığını da tespit edeceğiz. Şimdi bu rakamlar televizyonların beyanına dayalı. Ama beyana gerek yok bunu biz tespit edeceğiz blok zincir ile.”