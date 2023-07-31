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Kadıköy’de Yeniden Kullanım Pazarı Kuruldu

Kadıköylülerin yoğun ilgi gösterdiği pazarda açılan 80 standda; ikinci el giysi, çanta, ayakkabı, takı, oyuncak ve bebek giysileri gibi ürünler yer aldı. 

31 Temmuz 2023 Pazartesi 13:35
Kadıköy’de Yeniden Kullanım Pazarı Kuruldu

Kadıköy’de Yeniden Kullanım Pazarı Kuruldu

Kadıköy Belediyesi’nin yeniden kullanımı özendirmek amacıyla hayata geçirdiği Yeniden Kullanım Pazarı, Hasanpaşa’da bulunan belediye bahçesinde beşinci kez kuruldu. Kadıköylülerin yoğun ilgi gösterdiği pazarda açılan 80 standda; ikinci el giysi, çanta, ayakkabı, takı, oyuncak ve bebek giysileri gibi ürünler yer aldı. 

Kadıköy Belediye Başkanı Av. Şerdil Dara Odabaşı da pazarı ziyaret etti

Odabaşı; “Beşincisini düzenlediğimiz Yeniden Kullanım Pazarı’ndayız. Amacımız komşularımızın hem evlerindeki fazla eşyalarını bir şekilde ekonomiye kazandırmaları hem de kendi bütçelerine ufacık da olsa katkıda bulunmalarını sağlamak. İkincisi de çevreye katkıda bulunmak” dedi. Konuşmasının devamında Akbelen’deki orman katliamına karşı gerçekleştirilen direnişe de değinen Odabaşı; “Hepimiz biliyoruz bugün Akbelen’de orman katliamına karşı bir direniş var. Burada satılan ikinci el ürünler tekrar ekonomiye kazandırıldığı için bunlar için ağaç kesilmeyecek, su tüketimi yapılmayacak. Çünkü tekstil ürünlerinin en büyük girdi maliyetlerinden birisi pamuktur. Pamuğu da su ile yetiştirirsiniz. Bu şekilde düşündüğümüz zaman burası çevreci bir pazar. Bütün Kadıköylü komşularımı bu pazara davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Kadıköy Belediyesi’nin 20 yıldır hizmet veren 2. El Giysi Mağazası Açık Gardırop da pazarda stant açtı. Ziyaretçiler, ihtiyaç sahibi binlerce kişiye kıyafet ulaştıran Açık Gardırop’a kullanmadıkları kıyafetlerini bağışlayarak destekte bulundu.

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KadıköyKadıköy Belediyesi
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