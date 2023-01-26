Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kalıcı Oje

Kalıcı oje tırnakların uzun süreli bakımlı kalmasını sağlamaktadır. Tırnak bakımına özen gösteren kişiler için önerilen bu uygulamalar kalıcı oje renkleri ile birleşmektedir.

26 Ocak 2023 Perşembe 15:12
Kalıcı Oje

Kalıcı Oje

Kalıcı oje tırnakların uzun süreli bakımlı kalmasını sağlamaktadır. Tırnak bakımına özen gösteren kişiler için önerilen bu uygulamalar kalıcı oje renkleri ile birleşmektedir. Birbirinden farklı renk seçeneği ve nail art çalışması ile beraber kalıcı oje günden güne daha yaygın hale gelmektedir.

 Bu kalıcı oje modelleri tamamen kişilerin istedikleri tarzda hazırlanmaktadır. Zengin model listesi üzerinden kişiler aradıkları tüm tırnak görünümüne anında ulaşmaktadır. Uzun süre dayanıklı olması ile el ve tırnak bakımının önemli bir parçası haline gelmektedir.

 Parlak Görünüm Sunan Nail Art ve Kalıcı Oje Çalışmaları

 Parlak görünüm sunan nail art çalışmaları ile beraber desteklenen kalıcı oje uygulamaları da son zamanların en çok tercih edilen uygulamaları arasında gösterilmektedir. Tırnakların uç kısmına yapılan parlak işlemeler ve desen çalışmaları sayesinde tırnaklar hem bakımlı hem de görsel anlamda güzel bir görünüm sunmaktadır.

 Yaklaşık 1 aya kadar dayanıklılık süresinin bulunması da yoğun tempoda çalışan kişiler için avantaj getirmektedir. Firmamız bu anlamda en başarılı kalıcı oje ve nail art uygulamalarını müşterilerine sunmaktadır.

 Kadıköy Kalıcı Oje Uygulamaları

 kadıköy kalıcı oje çalışmaları üzerinden kişiler diledikleri tırnak görünümüne ulaşmaktadır. Tek renk ya da geçişli renk uygulamalarının tamamı firmamız aracılıyla kişilere sunulmaktadır. Aynı şekilde tırnak yapısını ön plana çıkaracak birbirinden farklı renk seçeneği de bünyemizde yer almaktadır. Kadıköy içerisinde yer alan merkezimiz tamamen yenilikçi tasarımlar sunarak tırnaklara uygulamaktadır.

Anahtar Kelimeler:
Kalıcı OjeKalıcı Oje Modelleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB'den boş - dolu taksi tartışmasını bitirecek karar
İBB'den boş - dolu taksi tartışmasını bitirecek karar
Tekrar ısıtıldığında zehirleyen 7 besin
Tekrar ısıtıldığında zehirleyen 7 besin
İK Danışmanlığı Şirketlerin Göz Bebeği Oluyor
İK Danışmanlığı Şirketlerin Göz Bebeği Oluyor
Tüm Mekanlara Yüksek İklimlendirme Konforu ve Estetik Katan Ayaklı Klimalar
Tüm Mekanlara Yüksek İklimlendirme Konforu ve Estetik Katan Ayaklı Klimalar
Mehmet Akçetin, 2'nci mekanını Manhattan'da açtı
Mehmet Akçetin, 2'nci mekanını Manhattan'da açtı
Uğur Mumcu, 30. yıl dönümünde Maltepe’de anılacak
Uğur Mumcu, 30. yıl dönümünde Maltepe’de anılacak
İzmir, Zehirsiz Kent Olma Yolunda
İzmir, Zehirsiz Kent Olma Yolunda
Avantajlı Tatil Fırsatı Butik Loss Hotel
Avantajlı Tatil Fırsatı Butik Loss Hotel
4. Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri Sahiplerini Buldu
4. Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri Sahiplerini Buldu
KYC Pazarı 2026’da 17 Milyar Doları Aşacak
KYC Pazarı 2026’da 17 Milyar Doları Aşacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim