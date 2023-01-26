Kalıcı Oje

Kalıcı oje tırnakların uzun süreli bakımlı kalmasını sağlamaktadır. Tırnak bakımına özen gösteren kişiler için önerilen bu uygulamalar kalıcı oje renkleri ile birleşmektedir. Birbirinden farklı renk seçeneği ve nail art çalışması ile beraber kalıcı oje günden güne daha yaygın hale gelmektedir.

Bu kalıcı oje modelleri tamamen kişilerin istedikleri tarzda hazırlanmaktadır. Zengin model listesi üzerinden kişiler aradıkları tüm tırnak görünümüne anında ulaşmaktadır. Uzun süre dayanıklı olması ile el ve tırnak bakımının önemli bir parçası haline gelmektedir.

Parlak Görünüm Sunan Nail Art ve Kalıcı Oje Çalışmaları

Parlak görünüm sunan nail art çalışmaları ile beraber desteklenen kalıcı oje uygulamaları da son zamanların en çok tercih edilen uygulamaları arasında gösterilmektedir. Tırnakların uç kısmına yapılan parlak işlemeler ve desen çalışmaları sayesinde tırnaklar hem bakımlı hem de görsel anlamda güzel bir görünüm sunmaktadır.

Yaklaşık 1 aya kadar dayanıklılık süresinin bulunması da yoğun tempoda çalışan kişiler için avantaj getirmektedir. Firmamız bu anlamda en başarılı kalıcı oje ve nail art uygulamalarını müşterilerine sunmaktadır.

Kadıköy Kalıcı Oje Uygulamaları

kadıköy kalıcı oje çalışmaları üzerinden kişiler diledikleri tırnak görünümüne ulaşmaktadır. Tek renk ya da geçişli renk uygulamalarının tamamı firmamız aracılıyla kişilere sunulmaktadır. Aynı şekilde tırnak yapısını ön plana çıkaracak birbirinden farklı renk seçeneği de bünyemizde yer almaktadır. Kadıköy içerisinde yer alan merkezimiz tamamen yenilikçi tasarımlar sunarak tırnaklara uygulamaktadır.