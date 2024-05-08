Karbonsuz Karbon Zirvesi | Düşük karbon ödülleri sahiplerini buldu





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ana desteğinde Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) “İklim Değişikliği Kaynaklı Riskler, Fırsatlar ve Karbon Ticareti” teması ile Karbonsuz 9. İstanbul Karbon Zirvesi’ni 6-7 Mayıs 2024 tarihlerinde yüksek paydaş katılımıyla gerçekleştirerek en iyi karbon yönetimi başarılarını ödüllendirdi.

Yeşil, dijital, döngüsel dönüşümde karbon yönetiminin yeşil akçesi

İTÜ Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof.Dr. Filiz Karaosmanoğlu “İş dünyasının yeşil, dijital, döngüsel değişmek için dönüşüm yolunda, düşük karbon ekonomisinde ilerleyen, sektörlerinin lider kuruluşları ile banka üst yöneticileri Karbonsuz 9. İstanbul Karbon Zirvesi’nde iklim değişikliği mücadelesindeki risk ve fırsatları, azimli, kararlı olma ve adil geçiş süreci gerekli diyerek irdeledi. Karbon ticaretinin yeşil akçe gücü QS Dünya Üniversite Sıralamaları: Sürdürülebilirlik 2024 genel sıralaması çevresel etki kategorisinde Türkiye’de 1. olan İTÜ Ayazağa Yerleşkesi’nde ortaya konuldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof.Dr. Halil Hasar’a, oturum başkanlarımıza, konuşmacılarımıza ve yüksek paydaş katılımı başarımız için delegelerimize hassaten teşekkür ederek Zirve Sonuç Raporu ve Sunum E-Kitabı çalışmamızı yapıyoruz” bilgisini verdi.

Karbonsuz karbon zirvesi gerçekleştirildi

Prof.Dr. Filiz Karaosmanoğlu Türkiye’nin ilk ve tek “ISO 20121 Sürdürülebilir Etkinlik Yönetim Sistemi” belgesine sahip SÜT-D olarak misyon ve vizyon tanımlarımıza uygun karbon yönetimi kapasite artışı için toplumda yaygın etki yaratmayı öncelikliyoruz. ST Climate desteğinde “Karbon Nötr” etkinliğimizi gerçekleştirerek “Karbonsuz Karbon Zirvesi” olduk” vurgusu yaptı.

YÖM Karbonsavarlar Takımı

SÜT-D’nin çocuklara ulaşarak sürdürülebilir yaşam kültürü kazandırılması hedefi için her yıl bir okulun öğrenci, öğretmen ve velileriyle ilerleyerek karbonunu iyi yöneten nesiller yetişmesine katkı verdiğini belirten Prof. Karaosmanoğlu, SÜT-D 2024 Küçük Karbon Kahramanı YÖM Göztepe İlkokulu Karbonsavarlar Takımı gösterisini alkışlayarak gurur duyduk, umudumuz arttı dedi.

SÜT-D Düşük Karbon Kahramanları

Prof. Karaosmanoğlu “Sürdürülebilir üretim, tüketim ve hizmette karbon yönetimini mükemmel başaranları, iklim değişikliğine karşı uğraş verenleri desteklemeyi ve böylece toplumda konunun bilinirliğini yüksek paydaş katılımı ile artırmayı amaçlayan SÜT-D, sürdürülebilirlik yönetimi üst başlığında başta çevresel göstergelerinde olmak üzere sosyal ve yönetişimsel göstergelerine yansıyan sera gazı azaltımı başarılarını ödüllendirmekte.Yarışma ile takdim edilmeyen, adayların birbiri ile karşılaştırılmadığı bu ödül için adaylar yanı sıra, SÜT-D’nin sektörel izlemesi ile belirlenen kişi ve kurum başarıları da değerlendirilmekte bilgisini vererek, bu yıl aday sayısı rekorumuzu kırdık. 27 kuruluşun başarılarını ödül sunma gerekçemizi törende ayrıntılandırarak marifet iltifata tabidir diyerek ödülle taltif ettik. Ödülleri İTÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Şule Itır Satoğlu yaptı. AKBAŞLAR Tekstil; AKSA Doğalgaz; AYDEM Enerji; BARAN Teknoloji; CFN Kimya; DURACELL; ENDA Enerji; ENERJİSA Üretim; EPİAŞ; ESCON; FİBA Yenilenebilir Enerji; GALATA Wind; ITC; İSTAÇ; KALYON PV; OEDAŞ; PETRONET; PETROL OFİSİ; POLİSAN; SCHNEIDER Electric Türkiye; SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon; TAYRAŞ; TİM; TÜRK TELEKOM; VESTEL; ZORLU Enerji SÜT-D 2024 Düşük Karbon Kahramanları ilan edildi. SÜT-D seçimimiz İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) oldu. İMMİB’i üretim-ihracat ikilisi için tartışılamaz kritik konumlu karbon yönetimine dair teknik doğru ve anlaşılır Türkçe ile web sitesindeki bilgilendirme, sosyal medya kullanımı ve Avrupa Birliği Bülteni çalışmalarıyla yarattığı “İklim Dostu İletişim” yüksek yaygın etkisi için ödüle layık bulduk diyerek paydaş etkimiz için gururumuz olan kahramanlarımızı canıgönülden kutluyor, düşük karbon ayak izli, mutlu, sözün özü gezegen dostu yaşam diliyoruz’ açıklamasını yaptı.

SÜT-D 2024 DÜŞÜK KARBON KAHRAMANLARI

AKBAŞLAR Tekstil: Ak Kestaneli Yıkama Sabunuyla Yeşil Proses

AKSA Doğalgaz: Doğal Gaz Yeşilleniyor

AYDEM Enerji: Daha Fazla Rüzgâr, Daha Fazla Yeşil Güç

BARAN Teknoloji: Serbest Soğutmayla Yüksek Verim, Düşük Karbon Ayak Izi

CFN Kimya: Daha Az Su, Daha Az Karbon

DURACELL: Sürdürülebilirlik Eğitim Programı

ENERJİSA Üretim: Yerinde Enerji Üretimi

EPİAŞ: Aracınız Için Yenilenebilir Enerji, Hepimiz İçin Sürdürülebilir Gelecek

ENDA Enerji: Proseslerimizde İyileştirme ve Verimlilikle Geleceğimizi Koruyoruz

ESCON: Esco4Zero İle Enerji Karbon Ayak İzini Azalt

FİBA Yenilenebilir Enerji:Rüzgârın Esintisi,Güneşin Işığı ile Geleceği Yeniliyoruz

GALATA Wind: Güneş ve Rüzgârın Gücü Bir Arada: Hibrit Enerji Vizyonumuz

ITC: Biyogazdan Doğan Atık Isının Gücü

İMMİB: İklim Dostu İletişim

İSTAÇ: Mutfağınızın Atığı, Toprağın Besini

KALYON PV: Enerjiyi Geri Kazandıran Akıllı Yonetim

OEDAŞ: Ardımızdaki Tek İz, Dünyaya İyiliğimiz

PETRONET: Akıllı Villalarda İklim Dostu Yaşam

PETROL OFİSİ: Tesislerimiz Güneşleniyor, Karbon Ayak İzimiz Düşüyor

POLİSAN: Enerji Verimli Sorumlu Üretim, Güçlü Gelecek

SCHNEIDER Electric Türkiye: Akıllı Fabrika İle Sürdürülebilir Gelecek

SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon: CO2Fokus

TAYRAŞ: İleri Dönüşüm, İyiye Dönüşüm:TIDRABASE

TİM:GreenTİM

TÜRK TELEKOM:Yapay Zeka İle Akü Planlaması

VESTEL: Ekotasarım Ambalaj Çözümleri ile Sürdürülebilir Paketleme

ZORLU Enerji: Yeşil Adım,Temiz Gelecek:JIDEP