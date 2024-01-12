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Karda düşmemek için 6 öneri

Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Şanel karlı zeminde yürürken dikkat edilmesi gereken önemli bilgileri paylaştı.

12 Ocak 2024 Cuma 10:33
Karda düşmemek için 6 öneri






Karda düşmemek için 6 öneri

Türkiye’nin büyük bir bölümü kar yağışının etkisi altında. Kar yağışı nedeniyle kaygan zeminin düşme ve yaralanmalara davetiye çıkardığını ve yürürken dikkat edilmesi gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Selim Şanel karlı zeminde yürürken dikkat edilmesi gereken önemli bilgileri paylaştı.

 

  • Eller cepte yürünmemeli, eller düşme tehlikesine karşın serbest olmalı.
  • Zemini karda yürümeye uygun ayakkabılar giyilmeli.
  • Büyük adımlar atmaktan kaçınılmalı, acele değil, yavaş ve küçük adımlar atılmalı.
  • Apartman ve bina girişlerindeki kaygan zeminlere ve merdivenlere çok dikkat edilmeli.
  • Mümkün olduğunca yavaş ve dikkatli bir şekilde hareket edilmeli, ani ve hızlı hareketlerden kaçınılmalı.
  • Düşmelere karşı mümkün olduğunca ellerde poşet, çanta taşınmamalı.
Son Güncelleme: 12.01.2024 10:44
Anahtar Kelimeler:
Kar Yağmur
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