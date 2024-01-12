Karda düşmemek için 6 öneri
- Eller cepte yürünmemeli, eller düşme tehlikesine karşın serbest olmalı.
- Zemini karda yürümeye uygun ayakkabılar giyilmeli.
- Büyük adımlar atmaktan kaçınılmalı, acele değil, yavaş ve küçük adımlar atılmalı.
- Apartman ve bina girişlerindeki kaygan zeminlere ve merdivenlere çok dikkat edilmeli.
- Mümkün olduğunca yavaş ve dikkatli bir şekilde hareket edilmeli, ani ve hızlı hareketlerden kaçınılmalı.
- Düşmelere karşı mümkün olduğunca ellerde poşet, çanta taşınmamalı.
Son Güncelleme: 12.01.2024 10:44