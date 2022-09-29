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Kartal Belediyesi’nden Kreş Velilerine Yönelik Seminer

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından çocukları kreşlerde eğitim gören velililer için bilgilendirme toplantısı ve “Kreş Uyum Süreci” adlı bir seminer gerçekleştirildi.

29 Eylül 2022 Perşembe 15:04
Kartal Belediyesi’nden Kreş Velilerine Yönelik Seminer

Kartal Belediyesi’nden Kreş Velilerine Yönelik Seminer

Yakacık Kültür Merkezi ve Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde birer gün arayla düzenlenen toplantı ve seminerlere; Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Banu Kocadağ, kreş sorumluları, öğretmenler ve veliler katıldı.

Saat 10.00’da başlayan toplantılarda Kreş Müdürü Banu Kocadağ ile kreş sorumlularından Pınar Erdoğan ve Hilal Kıraç tarafından kreşler, müfredat, öğretmenler gibi pek çok farklı konuda bilgi verildi.

15 kreşe sahip olan Kartal Belediyesi’nin bu alandaki tecrübesi ve kreşlerin işleyişi ile ilgili aktarılan bilgilerin ardından, veliler de sorular sorarak merak ettikleri konularda yanıt aldı.

Branş öğretmenlerinin de alanları ilgili ilgili bilgiler verdiği toplantıda, Pedagog Meliha Ersoy tarafından çocukların ve velilerin kreşe uyum sürecini konu alan bir seminer gerçekleştirildi. Ersoy örneklerle zenginleştirdiği konuşmasında velilere önemli bilgiler ve tavsiyeler verdi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı; 27 Eylül 2022’de Yakacık, 28 Eylül 2022 günü ise Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Anahtar Kelimeler:
Kartal Belediyesi
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