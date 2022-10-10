Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kartal’da MODFEST heyecanı

Modifiye araç tutkunlarının ikinci kez Kartal’da buluştuğu MODFEST 2022 renkli görüntülere sahne oldu.

10 Ekim 2022 Pazartesi 10:12
Kartal’da MODFEST heyecanı

Kartal’da MODFEST heyecanı

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde Modifiyeciler ve Otomobilciler Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen MODFEST 2022, Kartal Meydanı’nda yapıldı.

Modifiye araç tutkunlarının ikinci kez Kartal’da buluştuğu MODFEST 2022 renkli görüntülere sahne oldu.

280’den fazla modifiye edilmiş aracın yanı sıra devasa ses sistemleri, açık hava konserleri ve DJ performanslarının yer aldığı MODFEST 2022 büyük ilgi çekti.

Sabah saatlerinden itibaren alana giriş yapan otomobiller ile başlayan MODFEST 2022, akşam saatlerine kadar devam etti. Klasik otomobillerden, devasa ses sistemi olan bisiklete kadar pek çok değişik aracın yer aldığı MODFEST 2022 dans şovlarına da sahne oldu. Araç gruplarının tanıtımı ile başlayan programda

DJ performansları, müzik dinletileri, katılımcı grup ve derneklerin hediye çekilişinin yanı sıra birçok sürpriz etkinlik de festivale renk kattı. Festival kapsamında; Rap sanatçısı Sayha Masiva, Mikrofonu Delirten Adam Mc Mito, DJ Eruin, Dodo, Fatih Tekin, Cankut ve Gizem Çelebi de yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
KartalModfest
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evcil Hayvanlarla Kurulan Bağlar, Pozitif Duyguları Artırıyor
Evcil Hayvanlarla Kurulan Bağlar, Pozitif Duyguları Artırıyor
Toplu ulaşım yüzde 100 dijitalleşti
Toplu ulaşım yüzde 100 dijitalleşti
Macitler Mobilya Ürün Grupları
Macitler Mobilya Ürün Grupları
İBB Veri Merkezi kapasitesini 3 kat artırdı
İBB Veri Merkezi kapasitesini 3 kat artırdı
Mobilya Grupları ve Dekorasyon
Mobilya Grupları ve Dekorasyon
İhtiyaç Kredisi Hesaplama
İhtiyaç Kredisi Hesaplama
Can dostlar için ilk yardım önerileri
Can dostlar için ilk yardım önerileri
İlk yardım hayat kurtarır!
İlk yardım hayat kurtarır!
Kartal’da 151. Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi
Kartal’da 151. Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi
Kartal Belediyesi’nden Kreş Velilerine Yönelik Seminer
Kartal Belediyesi’nden Kreş Velilerine Yönelik Seminer

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim