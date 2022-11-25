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Kartallı Öğrenciler Çevre Etkinliğinde Buluştu

Kartal Belediyesi ‘Avrupa Atık Azaltım Haftası’ kapsamında ilçede eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik bir dizi etkinlik düzenledi.

25 Kasım 2022 Cuma 12:06
Kartallı Öğrenciler Çevre Etkinliğinde Buluştu

Kartallı Öğrenciler Çevre Etkinliğinde Buluştu

Gün boyu süren barkovizyon gösterimi ve tiyatro oyunu ile hem eğlenip hem öğrenen öğrenciler, yazar Ömür Kurt’un da katıldığı atölye çalışmalarında çevre temalı ürünler ortaya çıkardı.

Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı organizasyona Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, Kartal Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Gülay Boyraz, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan ve Kartal’ın mahalle muhtarları katıldı. Etkinlik Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen Öğrencilere Seslendi

Öğrencilerin yoğun katılımıyla başlayan programın açılışında Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Deniz Karacan birer konuşma gerçekleştirdi. Cengiz Türkmen konuşmasında “Bizler Kartal Belediyesi olarak bu konuda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bildiğiniz üzere okullarımızda eğitimlerimizi tamamlamaktayız. Fakat dönüşüm ilk önce evlerde, konutlarda ve iş yerlerinde gerçekleşiyor. Sizlerin bu durumu ebeveynlerinize anlatmanız gerektiği inancındayım. Bizler her ne kadar belediyeler ve yerel yönetimler olarak bu konunun üstüne ne kadar eğilsek de mühim olan sizlersiniz ve aileleriniz. Bu konuda siz öğrencilerimizden destek bekliyoruz. Katılım sağladığınız için hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından atık azaltımıyla ilgili bir barkovizyon gösterimi gerçekleştirildi.

Etkinlik Tiyatro ve Atölye Çalışmalarıyla Tamamlandı

Programın bir diğer etkinliği öğretici tiyatro ‘Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak’ adlı oyun oldu. Oyunda izleyenlere geri dönüşüm malzemeleri, çevre kirliliğini önleme ve sıfır atık konularında bilgiler verildi. Öğrenciler tiyatro oyununa büyük ilgi gösterdi.

Tiyatrodan sonra öğrenciler fuaye alanında kurulan masalara geçerek atölye çalışmalarına katıldı. Eğitmenler eşliğinde çalışmalar yapan çocuklar çevre temalı atölye çalışmaları, eski tişörtlerden çanta yapımı ve kuşlar için yemlik gibi ürünler ortaya çıkardı. Ünlü Yazar Ömür Kurt da fuaye alanında çocuklarla birlikte çalışmaya katılan isimlerden oldu.

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KartalKartal Belediyesi
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