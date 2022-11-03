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Kasım ayının 10 süper besini

Sonbahar ve kış mevsiminde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlık açısından önemine vurgu yapan Dr.Fevzi Özgönül, genellikle yaz aylarında dikkat edilmeye başlanan kilo kontrolünün, bu aylar da yerini ihmalkârlığa bıraktığını belirtti.

03 Kasım 2022 Perşembe 16:01
Kasım ayının 10 süper besini

Kasım ayının 10 süper besini

Bir çok insanın, kalın giysiler içerisinde kilolarını daha rahat saklayabileceklerini düşünerek, sağlıklı beslenme alışkanlıklarından maalesef uzaklaştıklarını belirten Dr.Fevzi Özgönül, hem hastalıklardan korunmak hem de sağlıklı beslenip bedenin küçülmesi  için özellikle Kasım aylarına özel olan 10 besinin mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirtti.

ŞALGAM

C vitamini ve kalsiyum mineralinden zengin bir bitkidir. Sadece kışın değil her mevsim yemeniz gereken bir besindir. Antioksidan özelliği sayesinde çeşitli kanserlerin riskini azaltır ve son derece lezzetlidir.  

HAVUÇ

Bu tür köklü sebzelerle kışın çok lezzetli çorbalar yapabilirsiniz. Havuç tatlı bir besindir ve son derece sağlıklıdır. Ayrıca liflidir. Kışın etrafınızdaki herkes hastayken sizin sağlıklı kalmanızı sağlayacak bir besindir. Tencere yemeklerinde ve salatalarda kilo vermeye çalışanlar İçin şeker içeriği nedeniyle abartı olmadan tüketilmelidir. Yağda eriyen A vitaminine sahip olduğu için pişmiş tercih edilmelidir. 

LAHANA

Lahana, çok besleyici ve faydalı bir sebzedir. Güçlü bir antioksidandır. Lahana iltihabı önler, kalp hastalıkları, karaciğer yağlanmasına karşı koruyucudur. İçerdiği yüksek miktarda A, C ve K vitamini sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Potasyum bakımından zengin bir sebze olduğu için kan basıncını dengeler. Lahana iyi bir lif kaynağıdır, bu nedenle sindirim sistemine yardımcı olur ve kilo vermeyi kolaylaştırır. 

BAL KABAĞI

Balkabağı olmadan sağlıklı kış besinleri listesi olamaz. Her çeşit vitamin açısından zengin olmasının yanı sıra özellikle A vitamini deposudur. Antioksidan içeriğinden de zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır. Lif içeri yönünden de zengin olduğu için sindirim sistemini destekler. Bal kabağı çok sağlıklıdır ve kış ayları boyunca sizi soğuktan koruyacak her çeşit minerali barındırır. Yemeklerde ve çorbalarda tercih edilebilir.

KEREVİZ 

Sonbahar ve kış sebzeleri içinde enerjisi düşük olsa bile lif içeriği nedeniyle çiğ olarak salatalarda yada özellikle tencere yemeklerinde ve zeytinyağlılarda çokça tercih edilir. İçeriğinde yüksek oranda tuz içerir, bu yüzden pişirirken mümkün olduğunca az tuzla pişirmekte fayda vardır. kötü ve yüksek kolesterolü önler,sindirim sistemine iyi gelir,kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur.Ayrıca karaciğer sağlığı içinde oldukça faydalıdır.

YER ELMASI

Yer elması, A ve C vitaminleri ile kalsiyum, demir ve fosfor mineralleri açısından zengin bir besindir. Birçok antioksidan içeren yer elması, serbest radikalleri vücuttan atarak kalp sağlığını korur. İyi bir bağışıklık destekleyicisidir. İçerdiği besin değerleri ile de kansızlığa faydalıdır.

KARNABAHAR

Lahanagillerden olan Karnabahar,iyi bir C vitamini kaynağıdır.Yapısında E ve B grubu vitaminleri de barındırır.Kükürtlü bileşenlerden zengindir. Kükürtlü bileşenlerin diğer faydalarının yanı sıra antioksidan aktiviteleri de yüksektir.    

BROKOLİ

Brokoli son yıllarda ülkemizde de yaygın bir şekilde tüketilmektedir. C vitamininden ve beta karoten açısından zengindir. Böylelikle kış aylarında bağışıklık destekleyicidir. İyi bir kalsiyum ve demir kaynağıdır. Birçok kanser türüne karşı koruyucu bir besindir. 

PIRASA

Soğangiller ailesindendir.Soğan gibi yapısında kükürtlü bileşikler içerir.Bu kükürtlü bileşiklerin antibiyotik, antiviral, tansiyon düşürücü, kan yağları düşürme üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.Pırasa, içerdiği posa sayesinde bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesine de katkıda bulunur.İçeriğinde C vitamini mevcuttur ayrıca  yeşil kısımları beta karoten içerir. 

ISPANAK

Demir içeriği yüksek olan ıspanak,Karoten,C vitamini açısından da zengindir. İyot içeriğinin yüksek olduğu az bilinir ama özellikle büyüme çağındaki çocuklar ve gebelerde alımı çok önemli olan iyot açısından değerli bir besindir.Ayrıca içerdiği A vitamini nedeniyle göz sağlığı için faydalıdır.Besin değeri yüksek olan ıspanak,enerji verir,kasları güçlendirir,kemik erimesine iyi gelir,cilt sağlığını korur ve kansere karşı koruyucu etki gösterir.

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