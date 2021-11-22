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Kavut Çorbası | Bayburt Günleri başladı | İlaç niyetine çorba dağıtıldı

El değmemiş doğasıyla huzur şehri olan Bayburt’un  bağışıklığı güçlendiren Orta Asya’dan gelen ilk Türk ünlü kavut çorbası Bayburt tanıtım günlerinde tanıtıldı. 

22 Kasım 2021 Pazartesi 10:04
Kavut Çorbası | Bayburt Günleri başladı | İlaç niyetine çorba dağıtıldı


Kavut Çorbası | İlaç niyetine Bayburt çorbası

El değmemiş doğasıyla huzur şehri olan Bayburt’un  bağışıklığı güçlendiren Orta Asya’dan gelen ilk Türk ünlü kavut çorbası Bayburt Tanıtım Günleri'nde tanıtıldı. 

Ünlü şef Ayvaz Akbacak sunumuyla gerçekleşen çorbada 100 kilo et kullanıldı.  Kara buğday ve tereyağının karışımıyla yapılan Kavut çorbası Bayburtlu aşçılar ve ünlü şef Ayvaz Akbacak bir show eşliğinde yapılan çorba tüm meydanda dağıtılarak katılımcıların beğenisine sunuldu.  

Akbacak, “ Doktorlardan aldığımız bilgilerle kış aylarında vücüt direncini artıran doğal kolejen etkisiyle güzelleştiren kovut çorbası hücre yenilenmesine yardımcı olarak tok tutup metobolizmayı güçlendirir. Orta Asya’dan günümüze gelmiş bir çorba olması yönünde önemlidir.” dedi. 

Yemek dağıtım sırasında  gerçekleşen Bayburt yöresine ait halk oyunları gösterisi de renkli görüntülere sahne oldu. 25 Kasım Perşembe günü  başlayacak ve 4 gün devam edecek Bayburt Yemek Festivali öncesi ön tanıtım yapmak için gerçekleşen etkinlik yoğun ilgi gördü.

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Kavut çorbasıBayburt Günleri
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