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Kemal Kaçmaz'ın acı günü | Anne Aliye Kaçmaz vefatetti

iyigunler.net'in uzun yıllardır Trakya temsilciliğini yürüten Kemal Kaçmaz'ın annesi, Almanya temsilcimiz Yaşar Kaçmaz'ın babaannesi vefat etti.

23 Nisan 2021 Cuma 21:15
Kemal Kaçmaz'ın acı günü | Anne Aliye Kaçmaz vefatetti

Kemal Kaçmaz'ın acı günü | Anne Aliye Kaçmaz vefatetti


İyigunler.net başta olmak üzere Tercüman ve Ortadoğu gazetelerinin uzun yıllar Trakya muhabirliğini Kemal Kaçmaz'ın annesi Aliye Kaçmaz, 85 yaşında hakkın rahmetine kavuştu.

Yılların gazetecisi Kemal Kaçmaz'ın acı günü. İyigunler.net'in Trakya Bölge temsilcisi Kemal Kaçmaz'ın annesi, Almanya Temsilcimiz Yaşar Kaçmaz'ın babaannesi Aliye Kaçmaz, vefat etti.
Kaçmaz ailesini acılı gününde, Kırklareli ve Trakya basın camiası yalnız bırakmadı. 
Aliye annemize rahmet, Kaçmaz ailesine sabır ve metanet dileriz. 

Son Güncelleme: 23.04.2021 23:44
Anahtar Kelimeler:
Kemal KaçmazYaşar Kaçmaz
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