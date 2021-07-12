

Kervan Gıda'dan İnovasyon Atağı

Türkiye’deki en yüksek yumuşak şeker üretim kapasitesine sahip Kervan Gıda hız kesmeyen Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla “2020 Ar-Ge Harcamalarına Göre En Büyük şirketleri ikinci 250 listesinde yer aldı. Listeye 387. sıradan giren Kervan Gıda’dan yapılan açıklamada çalışmaların ilk 250 için hız kazanacağı ifade edildi.

12 Temmuz 2021, İstanbul;

85 ülkeye ihracat yapan yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda, Turkishtime tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri” araştırmasında ikinci 250'de 387. sırada yer aldı. 2018’den beri Ar-Ge merkezi unvanıyla katma değerli inovatif çalışmalara hız veren Kervan Gıda, tüketicileri sürekli farklı ve sağlıklı lezzetlerle buluşturma çabasının karşılığını almış oldu. Kervan Gıda’dan yapılan açıklamada ikinci 250 listesinde yer almanın gurur verici olduğu, bugünden itibaren şirketin Ar-Ge odağının ilk 250 listesinde yer almak olduğu ifadelerine yer verildi.

Ar-Ge ile desteklenen mükemmellik arayışı

Topluma fayda sağlayan bir anlayışla, insanların güvenle tüketeceği ürünler sunan yenilikçi bir gıda firması olmayı kurumsal misyonuna taşıyan Kervan Gıda, merak ve yenilikçiliği en önemli değerleri olarak sıralıyor. 2023 yılına kadar dünyada kendi kategorisindeki ilk beş firma arasına girmeyi hedefleyen Kervan Gıda, uluslararası pazarda büyümenin en önemli kriterinin yenilikçilik ve güvenlik olduğu bilinciyle Ar-Ge çalışmalarını 2018 yılında kurulan Ar-Ge merkezi çatısı altında sürdürüyor.

Takviye gıdada da iddialı

Kervan Gıda, 2020 yılında Happy Life ile yaptığı ortaklıkla pazara sunduğu Qlife markasında da Ar-Ge faaliyetlerini önceliklendiriyor. Tat ve koku nedeniyle kullanımı güç olabilecek bazı bitki ekstraktları, vitamin ve mineralleri kolay kullanılabilecek, bitkisel kapsül, saşe, gummy, likit, efervesan gıda takviye formlarında üreten Qlife, kalite standartları onaylanmış ve güvenilirliği bilimsel olarak kanıtlanmış hammaddelerle üretim gerçekleştiriyor. Kervan Gıda, insan sağlığına yapılan her yatırımın değer taşıdığı anlayışıyla, takviye edici gıda üretimi alanında inovasyon faaliyetlerine devam ediyor.