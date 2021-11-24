Kırklareli Karahıdır Mahallesi 25 yıldır yolun yapılmasını bekliyor

Kırklareli Karahıdır sakinleri 25 yıldır bu yolun yapılmasını bekliyor
HABER; Kemal Kaçmaz
Kırklareli Karahıdır Mahallesi sakinlerinin kullandığı Ayazma Yolu Kırklareli belediyesi tarafından bir türlü yapılmıyor. Vatandaşların defalarca Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na yolun yapılması için talepte bulunmalarına hatta, Başkan Kesimoğlu'nun söz vermesine rağmen çukurlara dolu bir şekilde yapılmayı bekliyor
SÖKÜLEN PARKE TAŞLARINI GETİRİN BİZİM YOLA DÖŞEYİN
Mahalle sakinleri belediye yol inşaat bakım ekipleri tarafından değişik cadde ve sokaklarda kullanım dışına çıkardığı parke taşlarını Karahıdır yolunda değerlendirebileceklerini belirterek "Oysa belediyenin şehir içinde yapılan kaldırımları sökerek taş döşemesini de görünce şaşırıp kalıyoruz en son olarak da çareyi CHP Genel Merkezi'ne iletme kararı aldık başka türlü yolumuzun yapılma şansı yok" dediler.
Belediye ekiplerinin bir villa önüne kadar yolun bakımını yaparak geçtiğini ileri süren vatandaşlar "Koskoca mahalle için yolun onarımı ile ilgili sorularımıza elimizde taş kalmadı cevabını alıyoruz. Oysa aynı günlerde şehir içinde sağlam yapılan kaldırımlar sökülerek onları yapmaya belediyenin taşı var, ama bizim yolumuzu yazmaya gelince taş yok denenmesi de ayrı bir üzüntü kaynağı" diyerek dert yandılar.