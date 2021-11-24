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Kırklareli Karahıdır Mahallesi 25 yıldır yolun yapılmasını bekliyor

Şehir merkezine ulaşımı sağlayan yol tam 25 yıldır bir türlü yapılmadı. Şose yol her yağmurda karda çamur birikintileri çukurlarla doluyor, her yıl çok sayıda araç bu yol yüzünden tamirhaneye gitmek zorunda kalıyor.

24 Kasım 2021 Çarşamba 01:31
Kırklareli Karahıdır Mahallesi 25 yıldır yolun yapılmasını bekliyor

Kırklareli Karahıdır sakinleri 25 yıldır bu yolun yapılmasını bekliyor 

HABER; Kemal Kaçmaz

Kırklareli Karahıdır Mahallesi sakinlerinin kullandığı Ayazma Yolu Kırklareli belediyesi tarafından bir türlü yapılmıyor. Vatandaşların defalarca Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na yolun yapılması için talepte bulunmalarına hatta, Başkan Kesimoğlu'nun söz vermesine rağmen çukurlara dolu bir şekilde yapılmayı bekliyor 

Mahalle sakinleri muhabirimiz Kemal Kaçmaz'a dertlerini anlatarak şunları ifade ettiler; 25 yıldır yolumuzun yapılması ve tozdan topraktan çamurdan kurtulmak için bekliyoruz. Tam 25 yıldır Mırklareli Belediyesi'nden bu hizmeti yapmasını bekliyoruz. Yağmur, kar yağdığı zaman yol su birikintileri ve çamur için kalıyor. Yolda yürümek zorunda kalan çocuklar yaşlılar hatta araçlarımız toz - toprak - çamur içinde kalarak evine okuluna, iş yerine ulaşıyor. Mahalle sakinleri olarak defalarca yönetime gelen belediye başkanlarına yolumuzun yapılmasını istedik. Bu konuda mahalle muhtarlığı Başkan Kesimoğlu'na durumu defalarca şöylemesine rağmen yol yapılmıyor, bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Başkan Kesimoğlu seçim zamanı mahallemizde bizlere  söz vermesine rağmen yolumuzu bir türlü yapmıyor. Bozuk yolun toplam uzunluğu 800 metre, 10 kamyon mıcır dökse o da yetecek. Kırklareli'nin ikinci büyük mahallesi olan Karahıdır sakinleri bunu hak etmemektedir. 

SÖKÜLEN PARKE TAŞLARINI GETİRİN BİZİM YOLA DÖŞEYİN

Mahalle sakinleri belediye yol inşaat bakım ekipleri tarafından değişik cadde ve sokaklarda kullanım dışına çıkardığı parke taşlarını Karahıdır yolunda değerlendirebileceklerini belirterek "Oysa belediyenin şehir içinde yapılan kaldırımları sökerek taş döşemesini de görünce şaşırıp kalıyoruz en son olarak da  çareyi CHP Genel Merkezi'ne iletme kararı aldık başka türlü yolumuzun yapılma şansı yok" dediler.

Belediye ekiplerinin bir villa önüne kadar yolun bakımını yaparak geçtiğini ileri süren vatandaşlar "Koskoca mahalle için yolun onarımı ile ilgili sorularımıza elimizde taş kalmadı cevabını alıyoruz. Oysa aynı günlerde şehir içinde sağlam yapılan kaldırımlar sökülerek onları yapmaya belediyenin taşı var, ama bizim yolumuzu yazmaya gelince taş yok denenmesi de ayrı bir üzüntü kaynağı" diyerek dert yandılar.

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KırklareliKarahıdırKarahıdır Mahallesi
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