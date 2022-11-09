Kırklareli Karahıdır sakinleri 30 yıldır bu yolun bitmesini bekliyor



Kemal Kaçmaz

sakinleri her seçim öncesi ziyarete gelen belediye başkan adayları ile siyasi parti temsilcilerinin verdiği sözü artık tutmasını istiyor.Daha önce iyigunler.net muhabiri Kemal Kaçmaz'ın gündeme getirdiği ve ısrarla takip ettiği yolun yapımının tamamlanması konusunaduyarsız kalmadı, yolun hemen taş döşenmesini başlattı mahalle sakinleri 30 yıl sonra yollarının taş döşenmesini görünce mutluluk sevinci yaşarken sevinçleri yarım kaldı. Çünkü yolun bitimine 400 metre kala yol yapımı durdu ve 6 aydır tamamlanmıyor. Karahıdır Mmahalle sakinleri yolun yapımının niye yarım kaldığını belediye yetkililerine sorunca, kendilerine "Taş olmadığı için bu yüzden yarım kaldığını ifade" ediyorlar.

Vatandaşlar "Kırklareli'nin her mahallesindeki yolları ve kaldırımları yapmaya taş var bizim mahalle yolumuzu yapmaya gelincemi taş yok" diyerek seslerini belediye başkanına duyurmaya çalışırken şunları söyledi: "Şehir merkezi ile aramızdaki bağlantıyı sağlayan yol yıllarca tarlaların içinden geçen, her yağmurda çamura, balçığa dönen yolun tamamlanmasını bekledi. Bu nasıl bir hizmettir anlamak mümkün değil, başlanan bir iş biter taş yok diyerek bir yolun yapımı yarım kalmaz. Şehir merkezinde kaldırımları yapmaya taş var bizim yola gelince taş yok deniyor. Oysa yolun bitimine 400 metre bir mesafe kalmış yol yine toz toprak ve çukurlarla dolu yürümek mümkün değil. Sayın belediye başkanımızdan yarım kalan yollumuzun biran önce yapmasını istiyoruz. Sevincimiz yarım kaldı bunu tamamlasın."

