Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Kırklareli Karahıdır sakinleri 30 yıldır bu yolun bitmesini bekliyor

Kırklareli Karahıdır Mahallesi sakinlerinin kullandıkları Ayazma yolunun yapılması için tam 30 yıl bekliyor.

09 Kasım 2022 Çarşamba 09:44
Kırklareli Karahıdır sakinleri 30 yıldır bu yolun bitmesini bekliyor

Kırklareli Karahıdır sakinleri 30 yıldır bu yolun bitmesini bekliyor


Kemal Kaçmaz

Kırklareli Karahıdır Mahallesi sakinleri her seçim öncesi ziyarete gelen belediye başkan adayları ile siyasi parti temsilcilerinin verdiği sözü artık tutmasını istiyor. 
Daha önce iyigunler.net muhabiri Kemal Kaçmaz'ın gündeme getirdiği ve ısrarla takip ettiği yolun yapımının tamamlanması konusuna Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu duyarsız kalmadı, yolun hemen taş döşenmesini başlattı mahalle sakinleri 30 yıl sonra yollarının taş döşenmesini görünce mutluluk sevinci yaşarken sevinçleri yarım kaldı. Çünkü yolun bitimine 400 metre kala yol yapımı durdu ve 6 aydır tamamlanmıyor. Karahıdır Mmahalle sakinleri yolun yapımının niye yarım kaldığını belediye yetkililerine sorunca, kendilerine "Taş olmadığı için  bu yüzden yarım kaldığını ifade" ediyorlar.

Vatandaşlar "Kırklareli'nin her mahallesindeki yolları ve kaldırımları yapmaya taş var bizim mahalle yolumuzu yapmaya gelincemi taş yok" diyerek seslerini belediye başkanına duyurmaya çalışırken şunları söyledi: "Şehir merkezi ile aramızdaki bağlantıyı sağlayan yol yıllarca tarlaların içinden geçen, her yağmurda çamura, balçığa dönen yolun tamamlanmasını bekledi. Bu nasıl bir hizmettir anlamak mümkün değil, başlanan bir iş biter taş yok diyerek bir  yolun yapımı yarım kalmaz. Şehir merkezinde  kaldırımları yapmaya taş var bizim yola gelince taş yok deniyor. Oysa yolun bitimine 400 metre bir mesafe kalmış yol yine toz toprak ve çukurlarla dolu yürümek mümkün değil. Sayın belediye başkanımızdan yarım kalan yollumuzun biran önce yapmasını istiyoruz. Sevincimiz yarım kaldı bunu tamamlasın."
 

Anahtar Kelimeler:
KarahıdırKırklareli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trakya ortopedi uzmanları Kırklareli'nde toplandı
Trakya ortopedi uzmanları Kırklareli'nde toplandı
Emir Bahadır'ın Bebek'teki kaçak yalısına 11.5 milyonluk ceza kesildi
Emir Bahadır'ın Bebek'teki kaçak yalısına 11.5 milyonluk ceza kesildi
Otobüs karşı şeride geçti, 2 TIR'a çarparak yandı
Otobüs karşı şeride geçti, 2 TIR'a çarparak yandı
Türkiye’de Almanca İş İlanları Araştıranlar için En Hızlı Çözüm Kariyer Siteleri
Türkiye’de Almanca İş İlanları Araştıranlar için En Hızlı Çözüm Kariyer Siteleri
Kasım ayının 10 süper besini
Kasım ayının 10 süper besini
TOG | Gençler psikolojik destek istiyor
TOG | Gençler psikolojik destek istiyor
Kene ısırığı kırmızı et alerjisi yapıyor
Kene ısırığı kırmızı et alerjisi yapıyor
Altılı masa yedili masa mı oluyor?
Altılı masa yedili masa mı oluyor?
Lüks Mobilya Modelleri ve Tasarımları
Lüks Mobilya Modelleri ve Tasarımları
Dev mantar, görenleri hayrete düşürdü
Dev mantar, görenleri hayrete düşürdü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim