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Kısıtlamaya rağmen meydanlar doldu taştı

Koronavirüse karşı hafta sonları alınan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uymaması dikkat çekiyor. Yetkililerin uyarısına rağmen ceza almaktan korkmadığını söyleyenlerin tek mazereti; "Evde bunaldık artık"

28 Şubat 2021 Pazar 19:42
Kısıtlamaya rağmen meydanlar doldu taştı

Kısıtlamaya rağmen meydanlar doldu taştı


Salgınla mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen kalabalıklar giderek artıyor. Birçok vatandaşın tedbirlere de aldırış etmediği görüldü. Ceza yemekten korkmadığını söyleyen bazı vatandaşlar "Artık evde bunaldık" diyerek dert yanıyor.
 
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında İstanbul Kağıthane'deki kalabalık dikkat çekti. 

Cuma günü saat 21.00'de başlayan 56 saatlik kısıtlama, pazartesi 05.00'e kadar devam ediyor. Kısıtlama günlerinde ise vatandaşların mağdur olmaması için saat 17.00'a kadar eve en yakın markete gitmek serbest. Ancak bazı vatandaşlar bu durumu fırsata çevirerek uzun süre dışarıda kalıyor, park ve bahçelere gidiyor. 

MASKE VE MESAFEYE UYULMADIĞI GÖZLENDİ

Evde duramadıklarını söyleyen vatandaşların mesafe ve maske kuralına uymadığı görüldü. Yasak kapsamında uygulanan cezai işlemlerden endişelenmeyen vatandaşların açıklamaları şaşırttı.

"EVDE DURULMUYOR, VAKİT GEÇMİYOR"

Kısıtlama saatleri içerisinde dışarıda kameralara yansıyan Turgut Yılmaz, “Doğrudur hava almaya çıktık. Yasak tedirgin ediyor ama yapacak bir şeyimiz yok. Ne yapalım bunalıyoruz artık evde. O sebeple dışarı çıktık. Evde durulmuyor. Vakit geçmiyor. Şu anda uyarı vs. bir şey almadık henüz" dedi.

"DAHA ÖNCE CEZA ALDIK AMA NE YAPALIM EVDE DURULMUYOR"

Daha önce cezai işlem uygulanan ancak yine de dışarıda olan Fevzi Akgül, “Artık hiçbir şeyi umursamıyoruz yani. Daha önce ceza aldık. Daha ödemedik ama ödeyeceğiz. Yine dışarıdayım ama ne yapacağız mecbur. Evde nasıl duralım? Ondan sonra hanımla kavga, çocuklarla kavga. Alışık değiliz. Mecburen çıkıyoruz" diye konuştu. 

Mesut Çiçek ise, “Evet yasak ama arada bir böyle temkinli olarak çıkmak lazım. Netice de evde durulmuyor. Sosyal mesafeye uyarak arada böyle kaçamaklar yapıyoruz" dedi.

Son Güncelleme: 28.02.2021 22:00
Anahtar Kelimeler:
KısıtlamaSalgınKoronaKoronavirüs
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