Kumaş Tasarımının Yeni Yıldızları Futuretex İstanbul’la belirlendi!

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından 16 yıldır düzenlenen Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması, bu yıl ‘Futuretex İstanbul’ marka adı altında hayata geçti. ‘Futuretex İstanbul’ markasının ‘Futurebase International’ ve ‘FutureTech’ yarışmalarının finali ise 28 Kasım’da Divan Kuruçeşme’de gerçekleşti.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe’nin teşrifleri, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz ev sahipliğinde gerçekleşen ödül törenine tekstil, moda, tasarım, iş ve cemiyet dünyasından isimler de ilgi gösterdi. Akasya Asıltürkmen, İrem Helvacıoğlu, Sefa Yamak, Cihan Nacar, Sinan Öncel, Tuvana Büyükçınar, Selim Demir, Özlem Süer, Gökay Gündoğdu, Nejdet Ayaydın, Siren Ertan Kayalar, Suzan Toplusoy gibi isimlerin katıldığı gecede İTHİB gelecekte tekstil dünyasına yön verecek isimleri ödüllendirdi.

İTHİB tarafından 16 yıldır gerçekleştirilen Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması bu yıl ilk defa ‘Futuretex İstanbul’ markası altında “FutureBase International” ve ‘FutureTech’ şeklinde iki ayrı yarışma olarak gerçekleşti. FutureBase International yarışmasının koçu tasarımcı Tuvana Büyükçınar ve FutureTech yarışmasının koçu tasarımcı Özlem Süer’in de katıldığı gecenin sunuculuğunu ünlü oyuncu İbrahim Selim yaptı. Tasarımcıların koleksiyonlarının sergilendiği defilede Didem Soydan ve Şevval Şahin de podyumda yürüdü.

‘Futurebase International’ yarışmasının jüri üyeleri arasında İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Jüri Başkanı M. Fatih Bilici ile birlikte moda, stil, sahne ve tasarım dünyasından Nur Bilen Yavuzer, Rachel Araz Kiresepi, Suzan Toplusoy, Siren Ertan Kayalar, Nejdet Ayaydın, M. Zekeriya Tanrıverdi, Özlem Kaya, Çiğdem Solak ve Sinem Kınran Parlak yer aldı.

Tasarımcıların hayal güçlerinin özgün kumaşlara dönüşerek yarıştığı Futurebase International’ın birincilik ödülünün sahibi Kemal Özpınar, ikincilik ödülünün sahibi Fatemeh Khosravi ve üçüncülük ödülünün sahibi ise İrem Levent oldu.

Bu yıl ilk defa düzenlenen inovasyon ve fikir yarışması Futuretech’in birincisi Öteki Deri projesi ile Melis Baloğlu ve Elif Tekcan olurken, ikincilik ödülünü Biotexcover projesi ile Janset Öztemur ve Semih Özkür, üçüncülük ödülünü ise Akıllı Drysuit projesiyle Bilge Koyuncu aldı.

‘Futuretex İstanbul’ yarışmasının İpekyol özel ödülünün sahibi Kemal Özpınar olurken, Singer özel ödülü ise Zeynep Esra Telli’ye verildi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe: İhracatımızı 2-3 yıl içerisinde 300 milyar doların üzerine çıkarma hedefimiz var

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Tasarımı, inovasyonu, yaratıcı fikirleri ödüllendirmek için bir aradayız. Tasarım ve inovasyonun ihracatımız için önemli bir yeri var. Çünkü tasarım, ürünün değerine değer katıyor. Üzerine bir de inovasyon eklediğimizde katma değeri daha çok artıyor. Türkiye'nin çok büyük hedefleri var. İhracatımızı 2- 3 yıl içerisinde 300 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemlerde çok daha farklı seviyelerde olacağız. Tasarımda her sene daha ileriye gittiğimizi gözlemliyoruz. Her sene yetenekli tasarımcı gençlerimizi sektörlerimizde buluşturuyoruz. Genç yeteneklerin üretime kazandırılmasında bu yarışmaların büyük önemi var. 16 senedir yetiştirilen tasarımcıların hem kendi markalarını oluşturma hem de üretimde çalışma noktasında büyük katkıları var. Sektörümüze güzel hizmetler yapacaklarına ve sektörü farklı noktalara getireceklerine inanıyorum.” dedi.

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, tekstil ve moda sektöründe gençlerin her zaman önünü açan bir kurum olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: “Tasarım kültürü yaratır, kültür değerleri şekillendirir, değerler ise geleceğe yön verir. Tasarım sadece bugünü değil yarınımızı da şekillendiriyor. Ülkemizde yılda 30 milyar doları aşan ihracatıyla tekstil ve hazır giyim sektörleri için tasarım vazgeçilmezdir. Dünyanın en büyük ihracatçı ülkelerinden biri olduysak bunda tasarımın büyük bir payı var. Bugün burada finale kalan tasarımcılarımız ise yarınlarımızı şekillendirecek ve bizlerin geleceğe yatırımımızdır. Türkiye genel ihracatından 6 kat daha fazla katma değerli ihracat gerçekleştiren sektör olarak yeteneklerimizi, yani yarınlarımızı desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

FutureBase International yarışmasının koçu tasarımcı Tuvana Büyükçınar şu değerlendirmelerde bulundu: “İTHİB’in 16.sını düzenlediği tasarım yarışmalarıyla, ülke olarak sahip olduğumuz genç nüfusu ilgi alanlarına göre motive ettiğimizi, tasarım ve inovasyon algılarını geliştirdiğimizi düşünüyorum. 4 senedir koçluğunu yaptığım bu yarışma bu seneden itibaren bambaşka bir ruha büründü ve Futuretex çatı markası altında adını “FutureBase International” olarak yenilenerek yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam etti. Finalistlerimiz kıymetli ödüller kazandı. Maddi katkıların yanı sıra yaşadıkları deneyim, işi yerinde öğrenme ve endüstriyi yakından inceleme şansı elde etmeleri ve yurtdışında eğitim fırsatı bu uluslararası yarışmayı özel kılıyor. Yarışmayı kazananları tebrik ediyorum,” dedi.

FutureTech yarışmasının koçu tasarımcı Özlem Süer de hem koçluğunu üstlendiği yarışmacıları hem de Futurebase International yarışmacılarını tebrik ederek, “Gelecekçi bir bakışla; tasarım ve mühendisliğin ve kolektif disiplinlerin doğduğu/birleştiği, yeni deneyimlere odaklandığı çevresel ve sosyal duyarlılığı olan kavramlarla bütünleşik değerler yaratmak büyük heyecan oldu. Sektörde dijitalleşme, bio tekstil, inovasyonun önemi ve nice yenilikçi bakışla Türkiye’nin tasarım ve üretim gücüne değer katan bu oluşumun fayda odağı ile yeni ufuklar yarattığına inanıyorum,” dedi.

Birincilik ödülü 200 bin TL

FutureBase International kategorisi için; birinciye 200 bin TL, ikinciye 150 bin TL, üçüncüye 100 bin TL ödül verildi. Söz konusu ödüllere ek olarak; yurt dışı eğitim hakkı, 6 ay yurt içinde yabancı dil eğitimi hakkı, Premiere Vision Paris fuarını ziyaret ve 60 bin TL jüri özel ödülü de verildi. FutureBase kategorisinin temaları; Sürdürülebilirlik, Doğal Elyaflar, Denim, Geleneksel Dokumalar oldu.

Biotech, Dijitalleşme, NanoTech, Smart Textile temalarıyla düzenlenen FutureTech kategorisi için; birinciye 200 bin TL, ikinciye 150 bin TL, üçüncüye 100 bin TL ödül verildi.

Yarışmada özel İpekyol ödülü kazanan yarışmacının kumaşları ise Tuvana Büyükçınar tarafından tasarlanarak en çok ciro yapan İpekyol mağazasında satışa çıkacak ve satışından elde edilen gelirin tamamı da tasarımcıya aktarılacak.