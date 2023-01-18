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KYC Pazarı 2026’da 17 Milyar Doları Aşacak

Bankacılık, finans, sigorta, telekomünikasyon sektörleri başta olmak üzere Uzaktan Kimlik Doğrulama (KYC) pazarı 2022 yılında olduğu gibi 2023’de de gelişimini sürdürerek etki alanını artırmaya devam edecek.

18 Ocak 2023 Çarşamba 10:48
KYC Pazarı 2026’da 17 Milyar Doları Aşacak

Türkiye’de Bankacılıkta 14 Milyon KYC Başvurusu

KYC pazarının referans sektörlerinden olan bankacılık alanında Mayıs 2021 ve Aralık 2022 tarihler arasında toplamda 14 milyon 192 bin 16 kullanıcı uzaktan kimlik doğrulama için bankacılık kanallarına başvurdu. 2023 yılında B2B hizmetleri sunan şirketler, kendilerini yakın bir zaman içerisinde KYB hizmetini kullanırken bulacak. Sektörüne öncülük eden yenilikçi şirket Identify Türkiye, KYC pazarına ilişkin değerlendirmelerini paylaşırken ilerleyen dönemde sektörü bekleyen gelişmeleri sıraladı. 


Goode Intelligence tarafından yayınlanan “Identity Verification (IDV) Market & Technology Analysis & Forecasts 2021-2026” raporuna göre uzaktan kimlik doğrulama pazarının 2026 yılına kadar 17 milyar doları aşarak yüzde 22 oranında büyümesi bekleniyor. Rapor ayrıca, 2021 yılında 1,1 milyar olan uzaktan kimlik doğrulama işlemlerinin sayısının 2026’da 3 katına çıkarak 3,8 milyara yükseleceğini işaret ediyor.

Regülasyonlar pazarı desteklemeye devam ediyor 

Türkiye’de 2022 yılında yaşanan tüzel kişi olan firma ve şirketlerin ıslak imza gerekmeden banka müşterisi olabilmesi gibi regülasyon değişiklikleri kullanıcıları ve şirketleri teşvik ederken, dijitalleşme süreçlerindeki kurumların ihtiyaçlarında da büyük oranda artış yaşanmasına neden oldu. Bu sebeplerle 2022 yılında Türkiye’de çok sayıda sektörde milyonlarca doğrulama işlemine imza atıldı.  Gözlemlenen bu artış pazara olan ihtiyacın ilerleyen dönemde de artarak büyüyeceğini gösteriyor. 

Identify Türkiye Genel Müdürü Ali Haydar Ünsal, KYC pazarı ve 2022 yılını değerlendirdiği açıklamasında “Identify olarak 2022 yılının çok verimli bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Şirket olarak gelişmeye ve müşterilerimize çok daha hızlı ve kaliteli deneyim sunmaya devam ettik. Hiç durmadan, müşterilerimize hizmet edecek yeni özellikler ekledik, var olanları da geliştirdik. Yeni teknolojilere erkenden adapte olarak daha güvenli ve hızlı bir hizmet sunmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’de 15, dünya genelinde ise 50’nin üzerinde şirket ile aktif olarak iş birliği yapıyoruz. Bu bağlamda sunduğumuz hizmetin de etkisiyle çalıştığımız bu şirketlerin hepsinin geçtiğimiz yılı büyük bir verimlilikle kapattığını söylemek yanlış olmaz. Bu da şirket olarak bizim sunduğumuz hizmetin kalitesini ortaya koyuyor. Identify kalitesini her geçen daha fazla kurumla tanıştırdığımız için çok mutluyuz” şeklinde konuştu. 


Sektöre yön veren yenilikçi uygulamalar artıyor

Ünsal, 2022 yılında Identify Türkiye bünyesindeki en önemli gelişmelerinden bir tanesinin “Identify Destek” kanalının canlıya alınması olduğunu belirterek, “Bu sayede entegrasyon aşamasında ve canlıda olan müşterilerimizin talep, bildirim ve sorularına tek bir kanal üzerinden çok daha hızlı ve verimli yanıtlar verebiliyor, çözümler üretebiliyoruz. Burada bugüne kadar gelen taleplerde %95’in üzerinde SLA başarısı gösterdik. Bir diğer önemli çalışmamız ise PMO’nun kurulması oldu. Büyüyen ekibimizle beraber PMO yapısına geçerek farklı proje ve operasyonlarda daha etkin faaliyet gösterebiliyoruz. Kasım ayında ilk mezunumuzu verdiğimiz Focus Programı ile entegrasyon sonrasında “Babysitting” sürecindeki müşterilerimiz ile 1 ay boyunca öncelikli olarak ilgileniyor ve en hızlı şekilde çalışma sürecine geçişlerini kusursuzlaştırıyoruz. Müşteri temsilcisine ihtiyaç duymadan kimlik doğrulama yapabileceğiniz Auto-Ident ürünümüz ile ilgili çalışmalarımız ise hız kesmeden devam ediyor. Türkiye’de kimlik doğrulama ve KYC sektörüne yön verecek ürünümüzün piyasaya sürülmesi için heyecanlı geri sayım devam ediyor” diyor. 

KYB ile Ticari İşletmeler de Uzaktan Müşteri Edinecek

2023 yılı için sektörde KYB teknolojisinin ön plana çıkacağını vurgulayan Ünsal “Özellikle KYB dediğimiz ticari işletmelerin uzaktan müşteri edinmesi konusu sektörde giderek daha da ön plana çıkacak ve daha önce hiç tanık olmadığımız yepyeni bir ekosistemin kurulacağına tanık olacağız. İşinizi Tanıyın (KYB), bir şirketin uğraştığı bir işin durum tespiti incelemesini ifade ediyor. KYB düzenlemeleri, müşterinin herhangi bir işletme veya tüzel kişi olduğu durumlar için ayrıca geliştiriliyor ve B2B hizmetleri sunan herhangi bir şirket, kendisini yakın bir zaman içerisinde KYB hizmetini kullanırken bulacak. KYB, kara para aklama veya terörün finansmanı faaliyetlerini önlemeye yardımcı olmak için oldukça ön plana çıkan bir çözüm oluyor. 2023 yılında da KYC alanında hizmetlerimizi hız kesmeden sürdürürken KYB teknolojileri konusunda da faaliyetlerimiz de hızlanarak artacak.“ diyor. 

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KYC
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