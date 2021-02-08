Lüleburgaz Belediyesi'nden muhtarlıklara yeni bina

Lüleburgaz Belediyesi'nden üç muhtarlık için yeni bina
Lüleburgaz Belediyesi’nin talepler doğrultusunda yenilediği Atatürk, Barış ve İnönü Mahalle Muhtarlıkları yeni hizmet binalarına kavuştu. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Belediye Meclis Üyeleri Burcu Sabancılar ve Tamer Ermut ile birlikte hizmet binaları yenilenen muhtarlara hayırlı olsun ziyaretinde bulunurken, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.
Başkan ve meclis üyelerinden ziyaret
Üç mahalle muhtarı yeni muhtarlık binalarına kavuşurken Başkan Gerenli, meclis üyeleri Tamer Ermut ve Burcu Sabancılarla birlikte muhtarlara hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Gerenli ve meclis üyeleri muhtarların taleplerini dinlerken, muhtarların mahallelerindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.