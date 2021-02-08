Lüleburgaz Belediyesi'nden muhtarlıklara yeni bina

Lüleburgaz Belediyesi'nden üç muhtarlık için yeni bina

Lüleburgaz Belediyesi’nin talepler doğrultusunda yenilediği Atatürk, Barış ve İnönü Mahalle Muhtarlıkları yeni hizmet binalarına kavuştu. Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Lüleburgaz Belediye Meclis Üyeleri Burcu Sabancılar ve Tamer Ermut ile birlikte hizmet binaları yenilenen muhtarlara hayırlı olsun ziyaretinde bulunurken, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Lüleburgaz Belediyesi, demokrasinin en temel yapı taşlarından biri olan muhtarların yanında olmaya devam ediyor. Kademe kademe ihtiyaçlar doğrultusunda muhtarlık binalarını yenileyen Lüleburgaz Belediyesi, Atatürk, Barış ve İnönü Mahalle Muhtarlık binalarını baştan aşağı yeniledi. Belediye ekipleri eski muhtarlık binalarını yıkarak yerine bünyesinde tuvalet bulunan daha modern ve büyük muhtarlık binalarını kısa süre içinde tamamladı.

Başkan ve meclis üyelerinden ziyaret

Üç mahalle muhtarı yeni muhtarlık binalarına kavuşurken Başkan Gerenli, meclis üyeleri Tamer Ermut ve Burcu Sabancılarla birlikte muhtarlara hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Gerenli ve meclis üyeleri muhtarların taleplerini dinlerken, muhtarların mahallelerindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.