Lüleburgaz'da dondurma büfeleri kadınlara emanet

Dondurmadan kadın istihdamı çıktı! "Kadınlarla Güzelleşen Külahlar"

Lüleburgaz Belediyesi ve Kadın Akademisi Kooperatifi ortaklığıyla, Unilever Algida ile kadın istihdamı için iş birliği gerçekleştirildi. Lüleburgaz Gençlik Parkı’nda "Kadınlarla Güzelleşen Külahlar" projesi kapsamında açılan dondurma satış noktasında kadın istihdamına gidilirken, benzer uygulamaların önümüzdeki süreçte yaygınlaştırılması planlanıyor. Açılışta konuşan Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, "Sosyal ve ekonomik hayat içerisinde el ele omuz omuza mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.



Hayatın her alanında kadının adının yer aldığı, çalışanlarının yarısını kadınların oluşturduğu Lüleburgaz Belediyesi, kadın istihdamı için önemli bir adım daha attı. Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi’nde kadınların ekonomik ve sosyal hayatta yer alması için faaliyet gösteren Kadın Akademisi Kooperatifi ile Lüleburgaz Belediyesi, Unilever Algida ile "Kadınlarla Güzelleşen Külahlar" projesini hayata geçirdi. İşletmesinin Kadın Kooperatifi’ne ait olduğu ve gelirinin tamamen kadın istihdamına yönelik sağlanacağı dondurma satış standının açılışını Başkan Gerenli gerçekleştirdi.

Açılışta Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer, Lüleburgaz Belediyesi Meclis Üyeleri Tamer Ermut, Burcu Sabancılar, Nihal Organ, Halime Gülcan Ayışığı, belediye meclisi üyesi ve aynı zamanda Kadın Akademisi Kooperatifi Başkanı Deniz Şahin, kooperatif üyesi kadınlar, Algida bölge sorumluları ile daire müdürleri yer aldı.

"Nice kadınlara dokunabilmek dileğiyle"

Açılışta soruları yanıtlayan Kadın Akademisi Kooperatifi Başkanı Deniz Şahin, kooperatifin Üreten Kadınlar Projesi kapsamında, Algida’yla "Kadınlarla Güzelleşen Külahlar" projesini hayata geçirdiklerini söyleyerek, "Belediyemiz bize yer tesis etti, Algida firması kioksumuzu yaptırdı. Bu projenin olmazsa olmazı kadın istihdamıydı. Kadın istihdamında da içeride gördüğünüz pırıl pırıl iki kızımıza ayın 10’u itibariyle sigortalı iş imkanı sağlamış olduk. Hayatlarındaki ilk başlangıcı bizim kooperatifimizle yapmış oldular. Bugüne kadar birçok işte çalışmışlar. Ama hiçbir zaman sigortalı olamamışlar. İlk sigortalı hayatları bizimle başlamış oldu. Bugün iki kadına dokunabildik. Yarın nice iki kadına dokunabilmek dileğiyle" diye konuştu.

"Kadınlarla omuz omuza mücadelemiz sürecek"

Kadın istihdamına çok önem verdiklerini ve bunun için mücadeleyi bırakmayacaklarını kaydeden Başkan Gerenli de, Algida’nın akıllarında olanları hayata geçirmeleri için kendilerine fikir açtığını söyledi. Bu doğrultuda Lüleburgaz Belediyesi ve Kadın Akademisi Kooperatifi ortaklığıyla sosyal projeye imza attıklarını söyleyen Başkan Gerenli, "İstihdam yaratıyoruz. Üreten kadınlar diyoruz. Üretimi artırmak için kadınlarımız sosyal ve ekonomik hayatın içinde bizlerle birlikte olacaklar ki biz toplumda ilerleyelim. Ben bunun başlangıç olmasını temenni ediyorum. Kooperatifimiz bu konuda çok başarılı. Bu başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Sosyal ve ekonomik hayat içerisinde el ele omuz omuza mücadelemizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kadınlara yol açmış olduk"

Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer de, kadın bir belediye başkan yardımcısı olarak böyle bir girişimin içinde yer almaktan mutlu olduğunu söyledi. Güncer, Algida’nın kendilerine projeyle gelmelerinin hemen ardından heyecanla çalışmaya başladıklarını kaydederek, "Hem belediyecilik anlamında kadınlara verilen desteği öne çıkardık, hem de onlara bir yol açmış olduk. Kadınların bu kentte var olmaları için sağlam ve güçlü adımlarla ilerlemeleri için böyle bir girişime ortaklık ettik. Ben çok mutluyum. Bu tür girişimlerin daha da artmasını diliyorum. Bunun için de belediyemizde yaptığımız bazı projeler, faaliyetler var. Kadın kooperatifimizin daha da güçlenmesini, buna benzer kadın kooperatiflerinin daha da yaygınlaşmasını istiyoruz. Lüleburgaz Belediyesi olarak bu tür girişimlerin öncüsü ve örnek bir duruş sergiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Türkiye’ye yaymayı planlıyoruz"

Projenin Trakya’da ilk kez gerçekleştirildiğini belirten Unilever Algida Bölge Sorumlusu Ömer Faruk Yüksel, projeyi Türkiye geneline yaymayı planladıklarını söyledi. Yüksel, "Bizim projemizin amacı kadınlara destek olabilmek, kadın eliyle daha hoş ürünlerin satılabilmesini sağlamaktı. Sağ olsunlar gerek başkanım, gerek diğer arkadaşlar çok büyük yardımcı olarak bize bu fırsatı verdi. Bu bizim için bir proje başlangıcıydı. Türkiye genelinde, Lüleburgaz’dan başlayan projemizi tüm Türkiye’ye yaymayı planlıyoruz" dedi. Öte yandan Algida Saha Sorumlusu Sercan Taş da, "Bu projeyi ilk hazırladığımızda çok sıcak karşılandık. O süreçten beri bize çok yardımcı oldular. Birlikte adımlarımızı attık. Görüşmenin sonunda iki kadın arkadaşımıza istihdam sağladık" diye konuştu.

"Mutluyuz"

Öte yandan projeyle birlikte dondurma satış noktasında istihdam edilen iki genç kadın Gökçe Yaren ile Çisem Şirin, mutluluklarını paylaştı. Çalışmanın heyecanı içinde olan genç kadınlar, "Kadınları böyle yerlerde daha çok görmeliyiz. Biz böyle bir işte olduğumuz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.