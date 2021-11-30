Lüleburgaz'da Sağlıklı Şehir için önemli adım!

Sağlık Bakanlığı’nın sağlıklı şehir bilinci oluşturmak için başlattığı Sağlığı Geliştiren Belediye Belgesi (SAGEB) kapsamında Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider’in aralarında bulunduğu kurul Lüleburgaz Belediyesi tesislerinde incelemelerde bulundu. başvuruda bulundu. Bu kapsamda Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider’in içerisinde yer aldığı kurul tesislerimizde incelemelerde bulunarak Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer ve daire müdürlerinden bilgi aldı.

Sağlıklı Bakanlığı’nın Dünya Sağlık Örgütü’nün de tüm dünyada yaygınlaştırmak istediği “Sağlıklı Şehir” düşüncesi doğrultusunda başlattığı SAGEB kapsamında “İl Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Kurulu” Lüleburgaz Belediyesi tesislerinde incelemelerde bulundu. Bu kapsamda Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ve Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider’in içerisinde yer aldığı kurul Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Güncer ve daire müdürlerinden bilgi aldı.

Tesisler büyük beğeni topladı

SAGEB kapsamında yapılan teknik incelemede kurul ilk olarak Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası Erol Özgür Toplantı Salonu’nda bir araya geldi. Başkan Gerenli’nin yer aldığı toplantının ardından kurul Lüleburgaz Belediyesi’ne ait LYKA, LYFA, LYMBA’da teknik incelemelerde bulundu. Aralarında Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider ve çok sayıda kuruma ait temsilcinin bulunduğu teknik incelemede Lüleburgaz Belediyesi’nin tesisleri büyük beğeni topladı.