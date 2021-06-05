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Lüleburgaz | Gerenli süpürgeyi kaptı sokakları süpürdü!

Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde eline aldığı çalı süpürgesiyle sokakları süpürdü. Kocasinan Mahallesi sakinlerinin de katıldığı temizlik etkinliğinde mahalleli ve Başkan Gerenli sokak sokak temizlik yaptı. 

05 Haziran 2021 Cumartesi 14:35
Lüleburgaz | Gerenli süpürgeyi kaptı sokakları süpürdü!

Lüleburgaz | Başkan Gerenli süpürgeyi kaptı sokakları süpürdü!

Mahalleliyle belediye başkanı sokakları temizledi; Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde eline aldığı çalı süpürgesiyle sokakları süpürdü. Kocasinan Mahallesi sakinlerinin de katıldığı temizlik etkinliğinde mahalleli ve Başkan Gerenli sokak sokak temizlik yaptı. 

Lüleburgaz Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde anlamlı bir farkındalık etkinliğine imza attı. 2021 yılını “Çevre Yılı” olarak kutlayan Lüleburgaz Belediyesi bu kapsamda mahalleliyle sokakları temizleme etkinliği gerçekleştirdi. Çok sayıda kişinin katıldığı etkinlikte çevre kirliliğine karşı dikkat çekilerek, bireylerin çevreleri kirletmemeleri yönünde farkındalık oluşturuldu. Etkinliğe Başkan Gerenli’nin yanı sıra Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay, Kocasinan Mahalle Muhtarı Esra Birol, Lüleburgaz Belediye Meclis Üyeleri Burcu Sabancılar, Nihal Organ, Halime Gülcan Ayışığı, Görkem Şişko ve Lüleburgaz Belediyesi daire müdürleri katıldı. 

Mahallenin sorunlarını dinledi

Gerçekleştirilen etkinlik öncesi Kocasinan Mahallesi sakinleriyle açık havada bir araya gelen Başkan Gerenli mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini tek tek dinledi. Daire müdürlerinin de bulunduğu açık hava toplantısında sorunları not alan Başkan Gerenli, sorun ve talepleri daire müdürlerine iletti. 

Süpürge ordusu işbaşında 

Toplantının ardından katılan mahalle sakinlerine eldiven ve çalı süpürgesi dağıtıldı. Süpürgeleri alan mahalleliler Başkan Gerenli’yle birlikte yaşadıkları sokakları tek tek süpürmeye başladı. Başkan Gerenli’nin de en önde yer aldığı temizlik etkinliğinde vatandaşlara çöplerini çöp kutularını atmaları yönünde uyarılarda bulunuldu. 

“Kirletmemek bizim elimizde”

Temizlik etkinliğinde konuşan Başkan Gerenli Lüleburgaz Belediyesi’nin daha temiz ve yaşanabilir bir Lüleburgaz için canla başla çalıştığını vurgulayarak, “Ancak kirletmemek hepimizin elinde. Geçmişte hepimiz kendi evimizin önünü süpürür, yerlere çöp atmazdık. Benim bu konuda Lüleburgaz halkına inancım tam. Bu kent hepimizin. Hep birlikte havasıyla, doğasıyla, temizliğiyle daha iyi yaşanabilir bir Lüleburgaz için elimizi taşın altına koyacağız” dedi. 

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