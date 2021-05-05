Lüleburgaz Kongre Meydanı’na 'yeşil' dokunuş
Lüleburgaz Belediyesi Kongre Meydanı’nda çalışmalar büyük oranda tamamlanırken çimlerin sulanmasında otomatik sulama sistemine geçilerek meydandaki su kullanımında yüzde 70’e varan su tasarrufu sağlanması hedefleniyor.
Otomatik sulamayla tasarruf
Sokağa çıkma kısıtlamasında çim döşeme çalışmasını hızlı bir şekilde tamamlayan ekipler tüm bunlarla birlikte meydana otomatik sulama sistemi kurdu. Kongre Meydanı’nda bundan böyle çimler otomatik sulama sistemiyle sulanacak. Bu uygulama sayesinde meydanda harcanan su miktarı yüzde 70 oranında azalacak.