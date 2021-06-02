Lüleburgaz’a 1 km mesafede çeltik izni!

Kentin yanı başında “sivrisinek” üretimine izin!

Lüleburgaz İlçe Çeltik Komisyonu’nun konutlara 1 kilometre mesafede bulunan alana çeltik ekimi izni verdi. Yaklaşık 85 bin metrekarelik alanda verilen kesik sulama izni şaşkınlık yaratırken, Lüleburgaz Belediyesi yetkililerinin yaptığı inceleme sonucunda söz konusu alanda sulamanın Lüleburgaz Deresi’nden sağlandığı ortaya çıktı. Sivrisinek gibi zararlıların üreme alanı olan çeltik tarlasına verilen izne vatandaşlar tepki gösterdi.

Lüleburgaz’da geçtiğimiz yıl Nisan ayında konut alanlarına 400 metre mesafede tespit edilen çeltik tarlası bu kez en yakın konuta 1 kilometre mesafede ortaya çıktı. Halk sağlığı açısından kent merkezinden uzakta olması gereken ve kesik sulama yapılması gereken çeltik tarlasına Lüleburgaz İlçe Çeltik Komisyonu’nun izin verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz yıl yapılan tüm uyarılara rağmen kentin hemen yanı başında kurulan çeltik tarlası tepkilerin odağında yer aldı.

Ekipler takip ediyor

Drone’lu denetim

Lüleburgaz İlçe Çeltik Komisyonu’nun “kesik” sulama izni verdiği öğrenilen çeltik tarlasında yapılan araştırmalar sonucunda, 85 bin metrekarelik alanda ekim yapıldığı görüldü. Denetim ve kontrolün yapılmadığı alanla ilgili olarak vatandaşlar duruma tepki gösterirken, kentin merkezine sadece 1 kilometre mesafede bulunan 85 bin metrekarelik çeltik tarlasına nasıl izin verildiği merak konusu olurken Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğü ekipleri sivrisinek ve benzeri zararlılara karşı söz konusu alanı sürekli gözlem altında tutuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürü Anıl Ergin, İlçe Çeltik Komisyonu’nun izin verdiği çeltik tarlasını gün aşırı drone ile takip ettiklerini belirterek, “Sinek ve larvayla bu kadar yoğun olarak mücadele ederken, böyle bir durumla karşılaşmamız şaşkınlık vericidir. Konuyla ilgili kesik sulama yapılıp yapılmadığı, ekiplerimizce drone ile gün aşırı takip edilmektedir. Söz konusu alan en yakın yerleşim birimine 1 kilometre mesafede bulunuyor. Dolayısıyla sivrisinek konusunda Lüleburgaz olumsuz yönde etkilenecektir” diye konuştu.

Kanun “En az 3 kilometre uzaklık” diyor

Öte yandan 3039 Sayılı Kanun’un 18. Maddesi’ne göre çeltik ekiminin kasaba, şehir ve sayfiye yerlerine en az 3 kilometre uzaklıkta yer alması gerekiyor. Fakat Lüleburgaz İlçe Çeltik Komisyonu, yasada belirtilen açık ve net ifadelere rağmen en yakın yerleşim birimine 1 kilometre mesafede bulunan çeltik tarlasına izin verdi.

Sulaması dereden!

Tüm bunların dışında çeltik tarlasının sulamasının ise Lüleburgaz Deresi’nden sağladığı öğrenildi. Vatandaşlar, insan sağlığının hiçe sayıldığı alanla ilgili olarak İlçe Çeltik Komisyonu’nu göreve davet etti.