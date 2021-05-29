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Lüleburgaz’a yeni otopark geliyor!

Lüleburgaz’ın trafiğini rahatlatmak için harekete geçen belediye, eski 27 Mayıs Parkı alanındaki 3 bin 800 metrekarelik atıl durumdaki araziyi kente otopark olarak kazandıracak.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 16:40
Lüleburgaz’a yeni otopark geliyor!

Lüleburgaz’a yeni otopark geliyor | 101 araç, 3 otobüs park alanı kapasiteli

 

Lüleburgaz’ın trafiğini rahatlatmak için Trafik Master Planı doğrultusunda çalışmalarına devam eden Lüleburgaz Belediyesi, eski 27 Mayıs Parkı alanındaki 3 bin 800 metrekarelik atıl durumdaki araziyi kente otopark olarak kazandıracak. Toplam 101 araç ve 3 otobüs kapasiteli, bünyesinde elektrikli araç, motosiklet ve bisiklet park alanlarının da bulunduğu otopark, en kısa süre içerisinde Lüleburgaz’a kazandırılacak. 

Kent genelinde gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra kentin trafiğini rahatlatacak çalışmalar için de kolları sıvayan Lüleburgaz Belediyesi, Trafik Master Planı ile koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye, tarihi taş köprü mevkiinde bulunan eski 27 Mayıs Parkı’nın bulunduğu 3 bin 800 metrekarelik arazide otopark yapımına başladı. 

Elektrikli araç şarj üniteleri de olacak

Çalışmalar doğrultusunda parke taş döşemesi işlemlerini gerçekleştiren Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, otoparkı en kısa sürede Lüleburgaz’a kazandıracak. Otopark tamamlandığında 101 araç, 3 otobüs kapasiteli olacak. Tüm bunlarla birlikte otoparkta yönetmeliklere uygun olarak içerisinde elektrikli araç şarj ünitesinin de yer alacağı elektrikli araç park alanı da bulunacak. Otoparkta motosiklet ve bisiklet sürücüleri için de park alanı bulunacak. Öte yandan Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli de çalışmalar hakkında Fen İşleri Müdürü Mehmet İbrikçi’den bilgi aldı. 

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