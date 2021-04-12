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Lüleburgaz’da otomatik sulama dönemi | Su kullanımı yüzde 70 azaldı

Küresel iklim krizi yerel yönetimleri su tüketiminde teknoloji yoğunluklu tasarruf dönemine zorluyor. Lüleburgaz Belediyesi geliştirdiği yöntemle yüzde 70 oranında tasarruf sağlamayı başardı.

12 Nisan 2021 Pazartesi 14:20
Lüleburgaz’da otomatik sulama dönemi | Su kullanımı yüzde 70 azaldı

Lüleburgaz’da otomatik sulama dönemi | Su kullanımı yüzde 70 azaldı

Lüleburgaz Belediyesi, kentin çeşitli bölgelerindeki 10 adet kullanılabilir yeşil alan ve parkta otomatik sulama sistemine geçti. Zaman ayarlı ve noktasal sulama sayesinde su kullanımı yüzde 70 oranında azaldı. Lüleburgaz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ziraat mühendisi Elçin Tülü Kuruçay, “Otomatik sulama sistemi sayesinde sadece sudan değil, iş gücü ve yakıttan da tasarruf sağlıyoruz” dedi. 

Küresel ısınmayla birlikte her geçen gün su kaynaklarına ulaşım zorlaşırken Lüleburgaz Belediyesi su kaynaklarının tasarruflu ve daha verimli kullanımı konusunda önemli bir attı. Belediye, bu doğrultuda kentin çeşitli noktalarındaki 10 adet kullanılabilir yeşil alan ve parkta otomatik sulama sistemine geçti. 

Yüzde 70 tasarruf sağlandı

Belediyenin geçtiği otomatik sulama sistemi sayesinde su kullanımı yüzde 70 oranında azaldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ziraat mühendisi Elçin Tülü Kuruçay, otomatik sulama sisteminin sadece su kullanımından değil, iş gücü ve yakıttan da büyük oranda tasarruf sağladığını kaydetti. Daha önceleri traktör ve tankerlerle salma sulama yapıldığını hatırlatan Kuruçay, “Otomatik sulama sistemi uygulaması sayesinde yüzde 70 tasarruf sağlamaktayız. Önceden traktör ve tankerlerle salma sulama işlemi yapıyorduk. Salma sulama işlemi yaptığımız zaman da sadece Gökhan Teksöz Parkı’nda günde yaklaşık 5 ton su harcıyorduk. Otomatik sulama sistemine geçildikten sonra günde 1 ile 1.5 ton arasında su kullanıyoruz” dedi. 

Kent geneline yayılacak

İlk etapta 10 adet bölgede başlatılan otomatik sulama sistemi, ilerleyen süreçte kent geneline yayılacak. Bunun yanı sıra Lüleburgaz Belediyesi atıksu arıtma tesisinden çıkan temiz suyun da park sulamalarında kullanılması için çalışmalarını sürdürüyor. 

Hangi parklarda ne kadar tasarruf olacak?

Otomatik sulama sistemiyle birlikte ilk etapta uygulamaya konulan 10 adet bölgedeki tasarruf miktarları şöyle oldu:

Lüleburgaz Yıldızları Lezzet Akademisi’nde 3 ton sulama yapılırken bu rakam 1 tona düştü. 

Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi’nde tankerle 80 ton sulama yapılırken bu rakam 30 tona düştü. 

İnönü Parkı’nda traktörle 3 ton sulama yapılırken artık 1 ton sulama yapılıyor. 

Milli Güvenlik Parkı’nda traktörle 3 ton sulama yapılırken artık 1 ton sulama yapılıyor. Eczacıbaşı Parkı’nda traktörle 3 ton sulama yapılırken artık 1 ton sulama yapılıyor. 

Kocasinan Mahalle Muhtarlığı’nın önündeki yeşil alanda traktörle 3 ton sulama yapılırken artık 1 ton sulama yapılıyor. 

Sakızköy Meydanı’nda traktörle 3 ton sulama yapılırken şimdi bu rakam 1 tona düştü. 

Kurtuluş Mahallesi Gül 2. Sokak’taki kullanılabilir yeşil alanda 3 ton sulama yapılırken 1 ton sulama yapılacak. 

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