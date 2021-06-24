Lüleburgaz’ın mahallelerinde “şenlik” var!

Lüleburgaz Belediyesi’nin sosyal gelişim etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği “Mahallede Şenlik Var” etkinlikleri yoğun bir katılımla düzenlenmeye devam ediyor. 4-11 yaş aralığındaki çocukların katılabildikleri etkinliklerde çocuklar mandaladan kukla boyamaya ve seramik heykel yapımına kadar çok sayıda öğretici aktivite gerçekleştiriyor.

Lüleburgaz Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Çocuk Hakları Birimi tarafından düzenlenen “Mahallede Şenlik Var” etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlangıcı verilen etkinliklerin dünkü durağı Gençlik Mahallesi Gökhan Teksöz Sokak Oyunları Parkı oldu. Lüleburgaz’ın basketbolu sevdiren kişi merhum Gökhan Teksöz’ün isminin verildiği parkta bir araya gelen çocuklar, Çocuk Hakları Birimi Gönüllülerinin rehberliğinde keyifli vakit geçirdi.

Eğlence ve öğrenme bir arada

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği “Mahallede Şenlik Var” etkinliklerinde çocuklar hem öğreniyor hem eğleniyor. Çocuklar mandaladan kukla boyamaya ve kilden seramik heykel yapımına kadar çok sayıda etkinlik çadırında yer alarak keyifli vakit geçirdi.