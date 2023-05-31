Maltape Belediyesi Spor Festivali başlıyor
Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün 3-4 Haziran tarihlerinde ücretsiz düzenleyeceği festival Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Rekreasyon Alanı’nda gerçekleşecek.
4 Haziran Pazar günü saat 12.00’de ise beach voleybol, 15.00’te plaj futbolu turnuvası düzenlenecek. Ayrıca 13.00-20.00 saatleri arasında futboldan tırmanışa, patenden bisiklete yirmiden fazla spor deneyim alanında etkinlikler, ödüllü turnuvalar, sürpriz hediyeler ve ücretsiz bisiklet atölyesi düzenlenecek.