Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Maltape Belediyesi Spor Festivali başlıyor

Maltepe Belediyesi, Maltepeli vatandaşları bu hafta sonu gün boyu devam edecek Spor Festivali’nde konuk etmeye hazırlanıyor. 

31 Mayıs 2023 Çarşamba 18:15
Maltape Belediyesi Spor Festivali başlıyor

Maltape Belediyesi Spor Festivali başlıyor

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün 3-4 Haziran tarihlerinde ücretsiz düzenleyeceği festival Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Rekreasyon Alanı’nda gerçekleşecek.

Festival 3 Haziran Cumartesi günü Dünya Bisiklet Günü’nde saat 05.30’da Bostancı iskele, Cafe Nero önünde sürüş etkinliğiyle başlayacak. Saat 10.00’da İdealtepe mendirek alanında açık su yüzme yarışı, saat 15.00’te Orhangazi Parkı basketbol sahalarında basketbol turnuvası yapılacak.

4 Haziran Pazar günü saat 12.00’de ise beach voleybol, 15.00’te plaj futbolu turnuvası düzenlenecek. Ayrıca 13.00-20.00 saatleri arasında futboldan tırmanışa, patenden bisiklete yirmiden fazla spor deneyim alanında etkinlikler, ödüllü turnuvalar, sürpriz hediyeler ve ücretsiz bisiklet atölyesi düzenlenecek.

Anahtar Kelimeler:
Maltape Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB | Annelerin yanındayız
İBB | Annelerin yanındayız
 Ata tohumu fideler Üsküdar'da toprakla buluştu
 Ata tohumu fideler Üsküdar'da toprakla buluştu
Bodrum'da deniz çayırları zarar gördü
Bodrum'da deniz çayırları zarar gördü
Bodrum Belediyesi, tarımsal kalkınmada yerini aldı
Bodrum Belediyesi, tarımsal kalkınmada yerini aldı
Belgesel | Ben Fogle ile Vahşi Yaşama Dönüş
Belgesel | Ben Fogle ile Vahşi Yaşama Dönüş
Teknopark İstanbul 3. kez patent birincisi
Teknopark İstanbul 3. kez patent birincisi
Yaz aylarına özel ‘kilo kontrolü’ önerileri
Yaz aylarına özel ‘kilo kontrolü’ önerileri
Dijital içerik ve medya harcamaları 1.36 trilyon doları bulacak
Dijital içerik ve medya harcamaları 1.36 trilyon doları bulacak
Dünyanın ilk metrosu nerede yapıldı?
Dünyanın ilk metrosu nerede yapıldı?
Yaz mevsimine fit girmenin tüyoları
Yaz mevsimine fit girmenin tüyoları

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim