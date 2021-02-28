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Maltepe'de DİSK Grevi sona erdi | Çöpler toplanıyor

Maltepe Belediyesi ile temizlik işçilerinin üyesi olduğu DİSK Genel İŞ Sendikası arasında görüşmelerin çıkmaza girmesinin ardından ilan edilen grev 6'ncı gününde sona erdi.

28 Şubat 2021 Pazar 19:58
Maltepe'de DİSK Grevi sona erdi | Çöpler toplanıyor

Maltepe'de DİSK Grevi sona erdi | Çöpler toplanıyor


İstanbul Büyükşehir Belediyesi temizlik araçlarının bugün müdahale ettiği Maltepe'deki çöp sorunu kalıcı olarak çözüme kavuştu. Maltepe Belediyesi temizlik işçilerini temsil eden DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile iş veren arasında anlaşma sağlandı. 

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Genel İş Sendikası ile sürdürdüğümüz Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır" açıklamasının ardından işçiler grev çadırlarını sökmeye başladı. 

Maltepe Belediyesi'nde yaşanan grevle ilgili olarak açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, toplu iş sözleşmesinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Twitter'dan açıklama yapan Kılıç, "Genel İş Sendikası ile sürdürdüğümüz Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Bu süreçte sağduyu ve anlayışını esirgemeyen halkımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. 

"YASAL GREVİMİZ BUGÜN İTİBARIYLA SONA ERMİŞTİR"

Genel-İş'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda da şunlar kaydedildi:

"Maltepe Belediyesinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre ikramiye dahil en düşük ücret net 4 bin 700 lira oldu. Uyuşmazlık nedeniyle 23 Şubat'ta başlayan yasal grevimiz bugün itibarıyla sona ermiştir."

DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Yenigül Özen Dolgun da gazetecilere son durum hakkında bilgi verdi.

Dolgun 23 Şubat'ta greve çıktıklarını hatırlatarak, mücadele vermeye devam ettiklerini söyledi.

Çok yüksek ücret talep ediyormuş gibi bir algı oluşturulduğunu dile getiren Dolgun, "Arkadaşlarımızın çoğu 2 bin 800 ile 3 bin 100 gibi düşük bir maaşla çalışıyorlar. Bize 4 bin 400 teklif edildi. Dün itibarıyla bize 4 bin 600 teklif geldi. Biz bunu kabul edemeyeceğimizi arkadaşlarımızla paylaştık." diye konuştu.
 

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