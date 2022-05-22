Mamoru Kripto Para Borsası Türkiye Operasyonuna Başladı

Mamoru Kripto Para Borsası Türkiye Operasyonuna Başladığını Duyurdu

Kripto para alanında faaliyet gösteren şirketlerin sayısının arttığı Türkiye’de, son haber Mamoru’dan geldi. ABD, Kanada ve Brezilya gibi ülkelerde lisans faaliyetlerini sürdüren mamoru.com.tr, Türkiye’de borsasını kullanıma açtığını duyurdu. Şirket 2020 yılında kurulmasının ardından, 100 milyon doların üzerinde finansal varlığı yönetmekteydi. Kripto para ve blokzinciri teknolojisi üzerine deneyimli olan grup, 2021 yılında kripto para borsasının lansmanını yaptı. Dünya üzerinde birçok ülkede ofisi bulunan küresel finans şirketi, Türkiye’de sıfır komisyonla kripto para alım satımı sunacak.

Komisyonsuz ve Güvenilir Kripto Para Alım Satımı

Kripto paralar söz konusu olduğunda, yatırımcıların borsa seçiminde en önemli konu işlem komisyonları. Bitcoin ve Ethereum’un yanı sıra birçok kripto varlıkta, alım satım komisyonları önemli bir gider olarak görülebilir. Bazı borsalar, düşük komisyon almakla ön plana çıkarken, Mamoru ise bambaşka bir yenilik getirdi ve işlem komisyonu almayacağını duyurdu. Sıfır komisyonun yanı sıra diğer işlem süreçlerinde de oldukça düşük masrafların söz konusu olduğu kripto para borsası, yüksek işlem hacmi olanlar için iyi bir deneyim sunmayı hedefliyor. Hızlı para çekme ve para yatırma şansı sunan gelişmiş altyapısı ile borsa, komisyon ödemeden güvenli bir şekilde kripto para yatırımı yapmak isteyenlere hitap ediyor. Bununla birlikte borsanın en önemli yanlarından biri de yüksek güvenlik sunan şifreleme sistemi. Gelişmiş şifreleme modeli ile Mamoru, yatırımcıların tüm kripto para varlıklarını güvence altına alıyor. Bu da, borsayı hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların tercih etme nedenlerinden.

Mamoru’da Hangi Coin’ler Var?

Kripto para yatırımcıları için güvenilir bir yatırım ortamı sunan Mamoru, hesap cüzdanları üzerinden kripto çekme ve yatırmada hızlı işlemlerin yanı sıra, TL fiyat çifti üzerinden satın alma fırsatı da veriyor. Borsayla ilgili merak edilen konular içinde, hangi kripto paraların listenediği de geliyor. Mamoru, anlık grafiklerin yanı sıra teknik verilerini de sağladığı kripto paralarda yatırımcıların en çok tercih ettiği varlıklarda işlem yapmayı sağlıyor. Mamoru’da işlem yapılabilen coin’ler arasında Bitcoin ve Ethereum ilk sırada gelirken, Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE), Polkadot (DOT), EOS ve Litecoin de geliyor. Dolara endeksli sabit coin’lerde hem USDT hem de USDC’nin yer aldığı borsa, yeni kripto para listelemeyi de sürdürüyor. Mamoru, USDT ve USDC listelemesine rağmen TL ile kripto para alma şansı veriyor.

Web üzerinden kolay bir şekilde kripto para alım satımı sağlayan platform aynı zamanda iOS ve Android platformlarında da kullanılabilir. Mamoru’da sıfır komisyonla işlem yapmak isteyenler için, borsanın App Store ve Google Play uygulaması mağazalar üzerinden indirilebilir.