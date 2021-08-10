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Marmara Denizi Zirvesi yarın başlıyor

İBB İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA), Marmara Belediyeler Birliği ile ortaklaşa düzenleyeceği Marmara Denizi Zirvesi yarın başlıyor.

10 Ağustos 2021 Salı 08:45
Marmara Denizi Zirvesi yarın başlıyor

Marmara Denizi Zirvesi yarın başlıyor

“Yaşamın Kıyısında Bir Deniz” temasıyla çevrimiçi gerçekleştirilecek Zirve’de, Marmara Denizi, ekosistemden ekonomik boyuta, Kanal İstanbul’dan hukuki boyutuna kadar birçok farklı eksende, bilimsel olarak ele alınacak.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 10-11 Ağustos tarihlerinde, Marmara Belediyeler Birliği ile birlikte, Marmara Denizi Zirvesi düzenliyor. “Yaşamın Kıyısında Bir Deniz” temasıyla çevrim içi olarak gerçekleşecek Zirve, İstanbul Planlama Ajansı YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

İPA YouTube kanalından canlı yayınlanacak

İki gün sürecek Zirve’de, Marmara Denizi, ekosistemden ekonomik boyuta, Kanal İstanbul’dan hukuki boyutuna kadar birçok farklı eksende bilimsel olarak ele alınacak. İstanbul Planlama Ajansı YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak Zirve’nin programına Marmara.istanbul adresinden ulaşılabilir.

Altı oturum düzenlenecek

Çeşitli  üniversitelerden hocalar ve ilgili sektör temsilcilerinin katılacağı etkinlikte, ‘Marmara Denizi Ekosistemi’, ‘Marmara Denizi ve Kirlenme’, ‘Ekonomik Boyut-Sektörel Değerlendirme’, ‘Marmara Denizi Yönetimi:Planlama ve Hukuki Statü’, ‘Marmara Denizi ve Kanal İstanbul’ ve Marmara Denizi’nin Gelecek Senaryoları:Genel Değerlendirme’ başlıklarında,  altı oturum gerçekleştirilecek.

Müsilaj Haritası yayımlandı

Zirve kapsamında yayına giren Marmara.İstanbul adresinde, Marmara Denizi’ndeki müsilaj oluşum sürecini gösteren müsilaj haritası da yayımlandı. Tarih tarih müsilaj oluşumunu gösteren harita, müsilaj oluşumunu izlemek, belgelemek ve konu üzerine yapılan araştırmalara kaynak oluşturmak amacı taşıyor. 

‘Sualtı Atık Sergisi’ Müze Gazhane’de

Ayrıca Zirve kapsamında, Deniz Temiz Derneği   TURMEPA’nın ‘Sualtı Atık Sergisi’, 13 Ağustos’a kadar Müze Gazhane’de gezilebilecek.  

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İBBMarmara DeniziMarmara Denizi Zirvesi
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