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Mehmet Akçetin, 2'nci mekanını Manhattan'da açtı

Dünyanın gözde caddesi Manhattan'da Türk iş insanı Mehmet Akçetin'in kurduğu Babylon Lounge Türk mutfağı ve müziği ile Amerikan eğlence hayatına yön veriyor

22 Ocak 2023 Pazar 23:32
Mehmet Akçetin, 2'nci mekanını Manhattan'da açtı

Mehmet Akçetin, 2'nci mekanını Manhattan'da açtı


Amerika'da yaşayan iş insanı Mehmet Akçetin, yatırımlarına devam ediyor. New Jersey'de Acoustic isimli mekânıyla Amerika’nın en iyi gece kulüpleri arasında gösterilen Akçetin, ikinci mekânı Babylon Lounge'ı Manhattan’da açtı.

Mekânında Türk mutfağından Güneydoğu lezzetlerini sunan hem de görkemli sahne eğlencesiyle misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatan iş insanı, sektörün gözde işletmecileri arasına girdi.

Sadece hafta sonları açtığı Acoustic’te farklı türde sanatçıları sahnesinde misafir eden Akçetin, “Türkiye'den sanatçıları buraya davet ediyoruz. Amerika’da birçok milletten insan yaşıyor. Türk lezzetlerine hayrandılar şimdi bizim müziğimiz, eğlencemiz için geliyorlar. Bağlamamızı, ud, cümbüş, kanunu dinlemek için gelen birçok yabancı misafirimiz var. Ayrıca sahne şovlarımız da büyük ilgi görüyor” diye konuştu.

Türk sanatçılarını ve kültürünü dünyaya açmaya çalıştıklarını vurgulayan Akçetin, “Misafirlerimiz arasında Türkler dışında Amerikalılar, Azerbaycanlılar, Özbekistanlılar, Kırgızistanlılar, Ukraynalılar ve Ruslar bulunuyor. Türk müziği ile eğlenmeye geliyorlar. Kısa sürede büyük ilgi görmeye başladık ve uluslararası bir işletme olduk. Deneyimli çalışanlarımla misafirlerimize kusursuz bir hizmet veriyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
ManhattanMekan
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