Mehmet Barlas hayatını kaybetti | Sabah'ta yaprak dökümü



Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminden itibaren tüm sağ iktidarlarının yılmaz savunucusu Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini gazeteci İsa Tatlıcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, 81 yaşında yaşamını yitirdi. Ölüm haberini gazeteci İsa Tatlıcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



Tatlıcan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas’ı kaybettik. Okurlarının, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun"

MEHMET BARLAS KİMDİR?

Mehmet Barlas, 1942'de Ankara'da doğdu. 1971'de İ'nden mezun oldu.'nda basın komisyonu başkanlığı yaptı. Gazetecilik ile öğrencilik döneminde babasının kurucusu olduğu Son Havadis gazetesinde tanıştı. Cumhuriyet gazetesinde profesyonel gazeteciliğe başladı. 12 Mart Muhtırası sonrası gazeteden çıkarıldı. Daha sonra İsmail Cem'in genel müdürlüğü döneminde TRT'de iç ve dış haberler danışmanlığı yaptı. 1968 yılında Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği yarışmada, inceleme dalında birincilik ödülü aldı. Türkiye'de yayımlanan gazetelerin birçoğunda çalıştı.gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Mehmet Barlas, Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktaydı. Çeşitli dönemlerde Star TV, atv, Show TV ve TGRT’de günlük haber yorumculuğu yaptı. 2003 yılında kızı Ela Barlas ile haber programı hazırladı ve sundu. 2008 yılı içinde kısa bir süre atv'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yaptı. NTV televizyon kanalında Emre Kongar'la birlikte Yorum Farkı adında bir program yaptı. NTV'de ve NTV Radyo'da Oğuz Haksever ile beraber Makam Farkı adlı programı yaptı. Okan Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliğinde bulundu.

ÖZEL YAŞAMI

Mehmet Barlas, 1968'de Canan Barlas'la evlendi. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu oldu.

MEHMET BARLAS NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören Mehmet Barlas, 81 yaşında hayatını kaybetti.





