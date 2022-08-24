MEME DİKLEŞTİRME HAKKINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN 13 KONU

Bu yazımızda sarkık göğüslerin dikleştirilmesi ve daha estetik bir forma kavuşturulması için neler yapılabileceği konusunu irdeledik. Meme dikleştirme, göğüs dikleştirme, meme toparlama veya göğüs toparlama başlıkları altında incelenen bu konuda en çok merak edilen soruların yanıtlarını Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Açıkel’ den aldık.

Göğüsler Neden Sarkar?

Kilo alıp verme, gebelik, emzirme, meme boyutlarının büyük olması, obezite, yaşın ilerlemesi gibi çevresel veya yapısal nedenlere bağlı olarak göğüslerde değişik derecelerde sarkma olur.

Göğüslerin Sarkması Nasıl Tanımlanır?

Kadınlarda meme ucunun normal yerleşimli bir meme altı kıvrımı ile aynı hizada olması veya bu kıvrımdan daha aşağıda olması durumu “meme sarkması” veya “meme pitozu” olarak adlandırılır. Sarkmanın derecesine göre; hafif, orta veya ileri derece meme pitozundan bahsedebiliriz. Göğüslerin normalden daha sarkık ve deforme bir görünümde olması ciddi özgüven ve beden algısı sorunlarına yol açabilmektedir. Bu nedenle sarkık göğüslerin toparlanmasına ve dikleştirilmesine yönelik çözüm arayışları meme estetiği konusunda önemli bir yer tutmaktadır.

Ameliyatsız Meme Dikleştirme Yöntemi Var mıdır?

Göğüslerin mevcut formunu korumaya yönelik olarak egzersizler, kremler, sıcak soğuk duş uygulaması veya sutyen kullanımı gibi önerilerde bulunulabilir. Ancak sarkmış bir memeyi toparlayacak, dikleştirecek etkin bir yöntem yoktur. Göğüsleri dikleştirdikleri iddiası ile meme derisine veya hemen altına uygulanan lazer, ultrasonik dalgalar veya radyofrekans uygulamaları veya bazı kremler internet ortamında pazarlanmaktadır. Ancak, bu ürünlere yakından bakıldığında hiç birisinin etkinliğinin gerçek bilimsel çalışmalarla kanıtlanmadığı görülmektedir.

Meme Dikleştirme – Toparlama Ameliyatı Nedir ? Nasıl Yapılır?

“Mastopeksi” olarak adlandırdığımız “meme dikleştirme – toparlama” ameliyatında amaç sarkmış olan meme ucunu daha yukarıda olması gereken seviyeye taşımak, genişlemiş olan areolayı (meme ucu çevresindeki renkli kısım) küçültmek, fazla meme derisini 3-Boyutlu olarak çıkartmak ve meme dokusuna daha estetik bir şekil vermektir. Bu ameliyatta meme dokusu çıkartılmaz yani memenin hacminde bir değişim olmaz ancak memenin şekli değiştirilir ve daha estetik bir görünüm verilir. Eğer meme dikleştirme işlemi yanı sıra memenin hacim olarak küçültülmesi de gerekiyorsa bu işleme “meme küçültme ameliyatı” denir.

Ameliyathane koşullarında ve çoğunlukla genel anestezi altında gerçekleştirilen bu ameliyat kullanılan cerrahi tekniğe göre ortalama 1-3 saat sürer.

Meme dikleştirme ameliyatı tek ve standart bir cerrahi yöntem değildir. Memedeki sarkma ve deformasyonun derecesine göre farklı cerrahi teknikler kullanılır. Hangi tekniğin kullanılacağına plastik cerrahi uzmanı ile yapılacak olan ön görüşmede karar verilir.

Ameliyattan Sonra Nasıl Bir İz Kalır?

Kullanılan cerrahi tekniğe bağlı olarak meme başı çevresinde yarım daire, tam bir daire, bu tam daireye ek olarak memenin alt yarısında orta hatta düz bir çizgi (lolipop tarzında) şeklinde veya j harfi şeklinde veya ters-T harfi şeklinde izler kalır.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Öncesi Nelere Dikkat Edilmelidir?

Aspirin, yeşil çay veya E-vitamini gibi kan sulandırıcı etkisi olan tüm ilaç ve besin destekleri ameliyattan en az 15 gün öncesinden itibaren tüketilmemelidir. Herhangi bir sağlık sorunu olan veya kronik bir hastalığı olan kişiler öncelikle doktorları ile görüşmeli ve durumlarının stabil ve kontrol altında olduğunu teyit etmelidir. Ayrıca, ameliyattan 2 hafta öncesinden itibaren Covid-19 hastalığından korunma önlemleri son derece sıkı bir şekilde uygulanmalıdır. Boğazınızda virüs varken ameliyat olmak çok ciddi komplikasyonlara yol açabilmektedir.

Ameliyat Sonrası Süreçte Nelere Dikkat Edilmelidir?

Yarı oturur pozisyonda yatılmalıdır ve kolları zorlayıcı hareketler yapılmamalıdır. Ikınma, ağır kaldırma gibi hareketlerden, ameliyat alanında istenmeyen bir kanamaya yol açabileceği için, kaçınılmalıdır. Ameliyattan sonraki 15 günlük dönemde de kan sulandırıcı ilaç ve gıdalar tüketilmemelidir.

Meme Dikleştirme Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Ameliyat alanında kan toplanması, enfeksiyon, dikişlerde açılma, meme başında dolaşım bozukluğu, meme ucunda his kaybı, asimetri, kesi izlerinin kötü iyileşmesi gibi riskler söz konusudur.

Meme Dikleştirme Ameliyatı Süt Vermeyi Engeller Mi?

Bazı cerrahi tekniklerde meme dokusuna da kesiler yapılmakta ise de süt vermeyi engelleyecek bir durum söz konusu değildir. Eğer meme ucunda tam bir his kaybı olursa ileride süt verme mekanizmasında sorun yaşanabilir ancak bu durum son derece nadirdir.

Meme Dikleştirme Ameliyatı ile Birlikte Meme Büyütme İşlemi de Yapılabilir Mi?

Eğer sarkık meme aynı zamanda küçük meme dikleştirme ameliyatı esnasında bir silikon implant ile meme büyütme işlemi de aynı seansta yapılabilir. Bu ameliyatın adı “meme büyütme ve dikleştirme” ameliyatıdır.

Meme Dikleştirme Ameliyatından Kaç Gün Sonra İşe Dönebilirim?

Kullanılan cerrahi tekniğe göre bu süre değişir. En ileri olguların ameliyatından sonra dahi, eğer herhangi bir komplikasyon gelişmemiş ise, ortalama 7-10 gün sonra işe dönülebilir.

Meme Dikleştirme Ameliyatının Sonucu Ömür Boyu Kalıcı Mıdır?

Özellikle ameliyattan sonra gebelik veya aşırı kilo alıp verme durumu yaşayan kişilerde göğüslerde tekrar bir miktar sarkma beklenir. Genetik yatkınlık, yaşam biçimi gibi çevresel koşullar da sonucu etkiler.

Meme Dikleştirme Ameliyat Fiyatı Nedir?

Meme dikleştirme fiyatı ameliyatı yapacak cerraha, ameliyatın yapılacağı hastaneye, memedeki sarkma ve deformasyonun derecesine göre değişmektedir. Size uygun ameliyat yöntemini ve güncel fiyat bilgisini bir Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanına muayene olarak öğrenebilirsiniz.