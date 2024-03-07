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Metin Fison'un adı Kısırkaya'da yaşayacak

Sarıyer Kısırkaya Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Kedi Bakım Ünitesi ve Sahiplendirme Merkezi'ne daha önce burada çalışırken hayatını kaybeden Metin Fison'un adı verildi

07 Mart 2024 Perşembe 12:58
Metin Fison'un adı Kısırkaya'da yaşayacak






Metin Fison'un adı Kısırkaya'da yaşayacak


Sarıyer Belediyesi, Kısırkaya Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi’nde çalışan ve yakın zamanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Metin Fison’un adı, aynı merkezde açılan kedi bakım ünitesi ve sahiplendirme alanında yaşayacak.

Sarıyer Belediyesi Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi yeni bir alana daha kavuştu. Kısırkaya Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Kedi Bakım Ünitesi ve Sahiplendirme Alanı Açılışı yapıldı. Açılan alana ise rehabilitasyon merkezinde çalışan ve yakın zamanda hayatını kaybeden Metin Fison’un adı verildi. Kısarkaya’da yapılan açılışa Fison’un ailesinin yanı sıra çok sayıda hayvansever de katıldı. Açılışta konuşma yapan Metin Fison’un kızı Damla ise babasının adının emek verip çalıştığı yerde yaşayacak olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirirken, konuşması ile katılımcılara duygusal dakikalar yaşattı.

2009 YILINDAN BERİ BURASI İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ

Açılışta katılımcılara seslenen Başkan Genç, ilk olarak Metin Fison’un merkez için verdiği emeklere değindi ve konuşmasını şöyle tamamladı:

“Metin Hocam burada çok fazla kulübe yaptı ve biz şimdi onun adına hayvanlarımız için bir alan daha oluşturduk. Bu hem benim hem de çalışma arkadaşları için çok anlamlı. Burası için 2009 yılından beri hep birlikte mücadele verdi. Yaşamın içinde kim varsa onlarla yaşayıp bunu yaşam biçimi haline getirirsek her şey daha anlamlı olur. Bizce bu işin eğitimini almak kadar, hayvan sevgisi ile çalışmak da çok çok önemli. Metin de böyle bir arkadaşımızdı, kocaman bir yüreği vardı. Emeklerini hiçbir zaman unutmayacağız.”

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SarıyerMetin Fison
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