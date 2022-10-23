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Milyonluk helikopter dekor oldu

OGM tarafından Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne (NEÜ) eğitim amaçlı kullanılması için verdiği, hurda değeri 2.4 milyon TL olan helikopter, üniversitenin bahçesinde “dekor” olarak kaldı.

23 Ekim 2022 Pazar 00:37
Milyonluk helikopter dekor oldu

Milyonluk helikopter dekor oldu


Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne (NEÜ) eğitim amaçlı kullanılması için verdiği, hurda değeri 2.4 milyon TL olan helikopter, üniversitenin bahçesinde “dekor” olarak kaldı.

Sayıştay’ın NEÜ 2021 raporuna göre, OGM, ekonomik ömrünü tamamlayan ve hurdaya ayrılan OR-2434 kuyruk numaralı HH-65 Dolphin model helikopteri, öğrencilerin uygulamalı derslerinde eğitim materyali olarak kullanılmak üzere NEÜ Uzay ve Havacılık Fakültesi’ne 2017’de bedelsiz olarak devretti.


Üniversite yönetimi değer tespit komisyonunca hurdanın değeri belirlenip “Eğitim ve öğretim amaçlı kullanılan madde ve malzemeler” hesabına kaydedilmesi gerekirken bu araç, aktif kullanılan “Motorlu taşıtlar” hesabına 7 milyon 862 bin TL’lik değerle kaydedildi. 

Sayıştay denetçileri, üniversite yönetimince yapılan usulsüz kaydı tespit etti ve “taşıt olma özelliğini kaybettiği için helikopterin motorlu taşıtlar hesabına kaydedilemeyeceği” konusunda idareyi uyardı. Yönetim, değer tespit komisyonu kurup “hurda” helikoptere 2.4 milyon TL’lik değer biçti ama helikopterin kayıtlı olduğu hesap birimi yine değiştirilmedi. 

YÖNETİM ‘YER YOK’ DEMİŞ

Üniversite yönetiminin, 12 yıl önce kurulan ve dört teknik bölümü olan Uzay ve Havacılık Fakültesi’nde “helikopterin muhafaza edilebileceği laboratuvar ortamı ve parçalayacak teknik ekip olmadığı” itirafı ise Sayıştay raporuyla ortaya çıktı. Helikopter, şimdi yerleşkenin önünde sergileniyor. Öğrenciler araçla fotoğraf çektiriyor. 

Anahtar Kelimeler:
NeüHelikopterKonya
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