Muhammet Yakut iddilarıyla gündeme geldi, ama 14 ayrı sabıkası ortaya çıktı

Milyonlarca kişi seçimlerden önce, Sedat Peker'in söz verdiği videoları beklerken, Muhammet Yakut'un Youtube’da yayına verdiği videolarla yüzbinlerce kişinin dikkatini çekti. Türkiye'nin yakın tarihinde iz bırakan çok sayıda olayla ilgili önemli iddialarda bulunan Yakut'un 14 ayrı suç dosyasından sabıka kaydı olduğu iddia edildi.

Youtube'de Deliler Delisi hesabından yayın yapan Muhammed Yakut kafasının 'Google gibi' olduğunu belirttiği son videosunun ardından kamuyonda oldukça merak edilen kişiler arasında yer aldı.

Yeniçağ Gazetesi'nde yer alan habere göre Youtube kanalında çektiği videolarla ülke gündemine düşen Muhammed Yakut'un yağmadan, hırsızlığa, dolandırıcılıktan, şantaj ve tehdite kadar 14 ayrı sabıkası olduğu iddia ediliyor.

Ortaya attığı iddialar, bir anda "doğru olup olmadığı" araştırılmadan "gazeteciler" tarafından da paylaşılmaya başlandı.

14 Mayıs'taki seçime günler kala özellikle kendisini "muhalif" olarak tanımlayan Serdar Akinan vb gazeteciler tarafında iddiaları sahiplendi.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Sosyal meydanın gündemine bir anda giren Muhammed Yakut’un sabıkasının kabarık olduğu ortaya çıktı.

Yakup’un suç dosyasında 14 ayrı kayıt bulunuyor.

İşte Diyarbakırlı Muhammed Yakut'un suç dosyası:

*Hakaret (12 Ekim 2022)

*Yağma (kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma) (27 Aralık 2021)

*Tehdit (12 Temmuz 2017)

*Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak (26 Mart 2006)

*Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak yağma (31 Mayıs 2012)

*Hakaret, şantaj, tehdit (1 Şubat 2011)

*Kasten yaralama (30 Mayıs 2007)

*Elektrik hırsızlığı(31 Mart 2005)

*6136 sayılı, ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet (8 Şubat 2001)

*Sahtecilik (8 Şubat 2001)

*Yağma (1 Ocak 2000)