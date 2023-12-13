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Mülk sahipleri dedektif gibi araştırma yapıyor

Kira fiyatlarındaki istikrarsızlık ev sahipleri ile kiracılar arasındaki sorunları büyütüyor, binlerce yurttaş ise soluğu adliyelere taşıyor

13 Aralık 2023 Çarşamba 10:15
Mülk sahipleri dedektif gibi araştırma yapıyor






Mülk sahipleri dedektif gibi araştırma yapıyor



Mülk sahipleri, mülklerine ilişkin kira bedellerini güncellemek için tespit davasına yönelince sulh hukuk mahkemelerinde yoğunluk yaşanıyor. Davayı kazanmak isteyen mülk sahipleri, güncel kira dekontlarını delil olarak sunmak üzere dedektif gibi çalışıp emlakçıların kapısını aşındırıyor.


Kira artış oranının yasal olarak yüzde 25 ile sınırlandırılması, kontrat yenileme dönemlerinde kiracılar ile ev sahiplerini karşı karşıya getirirken, sulh hukuk mahkemelerinde kira anlaşmazlıkları yüzünden yoğunluk yaşanıyor. Çünkü kiralamada 5. Yılını dolduran mülk sahipleri çareyi kira tespit davası açmakta buluyor. Mahkemelerde güncel kira kontrat ve dekontları delil olarak sunularak kira bedelinin güncel fiyata çekilmesi sağlanıyor. İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç, kiralamada

5. Yılını doldurmayan mülk sahiplerinin bile güncel bedel tespiti için mahkeme yollarına düştüğünü, davada elini güçlendirmek isteyen mülk sahiplerinin bugünlerde adeta dedektif gibi çalıştığını söyledi. Şenay Araç “Öyle ki emlakçılar kapı kapı dolaşılıyor. Hediyeler götürülüyor, hatta emlakçılara para bile teklif ediliyor. Yeni kiralanmış kira kontratlarının peşine düştüler. Emlakçılardan güncel kira kontratları ve dekontları talep ediliyor. O bölgedeki resmi kontratla yüksek rakam ödeyen iki tarafın imzası olan örnek kontrat bulup mahkemeye tebliğ etmek için her yolu denemeye başladılar. Çünkü mahkemeler kira tespit davalarında bunları baz alıyor” diye konuştu.

Kiralamada yüzde 25 sınırı getirilmesinin yeni ve eski kiracılar arasında uçurum yarattığını, bu nedenle dava sayısının da arttığını açıklayan Şenay Araç, “Konuyla ilgili çok sayıda başvuran oldu. Mahkemeler kira tespit davalarında yeni kira bedelini belirlerken dekont ile yeni sözleşmeyi  önemli ölçüde baz alıyor şöyle ki: Eski kira bedeli 10 bin TL ise ve bölgedeki güncel kira bedeli 50 bin TL olduysa mahkeme yeni kiraya 35 bin gibi bedel biçiyor. Yani güncel rayiç bedelinin %20 veya %25 altında bir rakam ortaya çıkıyor bu şekilde mahkemenin belirlediği yeni kira bedeli ile kiracının yeni ödeyeceği fiyat belirlenmiş oluyor. Mülk sahipleri adım adım her türlü yolu deneyerek güncel kira kontratlarına ulaştığında bu davalarda kazanan taraf oluyor. Kiracılar ise mahkeme tarafından tespit edilmiş yeni kira bedelini ödemek zorunda kalıyor.” Yorumunu yaptı.

Anahtar Kelimeler:
KiracıEv Sahibi
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