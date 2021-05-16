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Nar Kabuğunun Faydaları Nelerdir?

Türkiye'nin her bölgesinde yetişen, tatlısyla, ekşisiyle her bölgeye özgü kendi aromasıyla sofraların vazgeçilmez meyfesi nar, kabuğu ile de bağ rahatsızlıklara karşı direnç sağladığını biliyor muydunuz?

16 Mayıs 2021 Pazar 23:26
Nar Kabuğunun Faydaları Nelerdir?

Nar Kabuğunun Faydaları Nelerdir?

Narın faydaları saymakla bitmezken, nar kabuğunun faydaları da oldukça fazladır. Mineral ve vitamin bakımından en zengin meyvelerden biri olan nar, aynı zamanda güçlü bir antioksidan özelliğe sahiptir. Kabuğu ise yine hem sağlık hem de cilt ve saçlar üzerinde önemli etkilere sahiptir.

Nar Kabuğunun Faydaları

  • Güçlü bir antioksidan olan nar kabuğu, toksinlerin atılmasına yardımcı olur.
  • Nar kabuğunu suda kaynatıp bu su ile gargara yapmanız durumunda, diş ve diş etlerinizin daha sağlıklı olduğunu görebilirsiniz.
  • Ağız içi iltihaplanmaları için de yine nar kabuğu suyu ile gargara yapabilirsiniz.
  • İshal ve farklı sindirim sistemi sorunları üzerinde faydaları bulunmaktadır.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudun enfeksiyon ve hastalıklara karşı dayanıklı olmasına yardımcı olur.
  • Cilde nar kabuğu suyu uygulandığında, düzenli olması halinde cilde canlılık verir.
  • Sindirim sistemi genelinde faydalıdır. Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı olan etkisinin yanı sıra, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin sorunsuzca çoğalmasına yardımcı olarak bağırsak fonksiyonlarını korumaya yardımcıdır.

Nar Kabuğu Nasıl Kullanılır?

Nar kabuğunu kaynattıktan sonra suyunu içebilir veya saçlar için saçlarınıza sürerek masaj yapabilirsiniz. Saçlara ve cilde düzenli olarak uygulandığında, parlaklık ve sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlar.

Cildiniz için kullanmak istiyorsanız kabukları iyice ezdikten sonra çıkan suyu posası ile beraber cildinize sürerek, 20 dakika bekledikten sonra temizleyebilirsiniz. Düzenli kullanılması durumunda, oldukça faydalıdır.

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