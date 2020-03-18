NN Hayat ve Emeklilik, İş Ortakları ile İstanbul’da Buluştu



200’den fazla kişinin katıldığı etkinlikte, kariyerinde sayısız başarılara imza atan basketbol koçu Çetin Yılmaz, katılımcılarla ‘Takım Oyunu ve Sürdürülebilirlik’ üzerine önerilerini ve deneyimlerini paylaştı

Dünyanın köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, 2019 yılında birlikte yakaladıkları başarıyı kutlamak ve 2020 hedeflerini konuşmak üzere İş Ortakları; Ünlem Sigorta, Sigortaofisi Plus ve Makinist VIP Sigorta ile bir araya geldi. Etkinliğe, 200’den fazla kişi katıldı.

Basketbol koçundan takım oyunu tüyoları

NN Hayat ve Emeklilik JV Kanal Müdürü Cem Gençal, İş Ortakları’nın şirket başarılarındaki önemini vurgulayarak yenilenebilir ürünlerde büyüme stratejilerine değindi: “NN Hayat ve Emeklilik’in en önemli satış kanallarımız arasında yer alan JV’lerimiz ile kaliteden ödün vermeden, müşteri odaklı yaklaşımla ürün ve hizmetlerimizi Türkiye'nin her yerine ulaştırıyoruz. Yenilenebilir ürünlerde büyüme stratejimize paralel bir şekilde, 2019 yılında hayat ve sağlık üretiminde %60 ın üzerinde büyüme sağladık ve büyümemize 2020 yılında da devam edeceğiz. “Önce Sen” mottosuyla müşterilerimize daima aynı özeni gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz.”

NN Hayat ve Emeklilik ve JV aileleri, sonrasında basketbol koçu Çetin Yılmaz’ınönerilerle dolu “Takım Oyunu ve Sürdürülebilirlik” konulu konuşmasını keyifle dinledi. Çetin Yılmaz, konuşmasında eğlenceli bir dille çalışmanın öneminden, takım olmak için gerekli özelliklerden ve başarıya giden yolda kararlılığın ne kadar önemli olduğundan bahsetti. Etkinliğin sonunda ise zorlu ekonomik sürece rağmen başarı yakalayan çalışanlara ödül verildi.

NN Hayat ve Emeklilik Hakkında:

NN Hayat ve Emeklilik, 18 ülkede faaliyet gösteren ve birçok Avrupa ülkesinde ve Japonya'da güçlü bir varlığı bulunan uluslararası bir finansal hizmetler şirketi olan NN Group'un bir parçasıdır. Grup, tüm çalışanları ile yaklaşık 17 milyon müşteriye emeklilik, sigorta, yatırım ve bankacılık hizmetleri sunmaktadır. NN Group, Nationale - Nederlanden, NN, NN Yatırım Ortakları, ABN AMRO Sigorta, Movir, AZL, BeFrank ve OHRA'yı içermektedir. NN Group, Euronext Amsterdam'da (NN) işlem görmektedir. Şirketin Türkiye’deki tarihçesi, 4 Aralık 2008 tarihinde NN Group’un (eski ünvanıyla ING Group) OYAK Emeklilik A.Ş.’nin %100 hissesini satın almasıyla başlamıştır.