Octeberfest heyecanı başlıyor



Oktoberfest İstanbul, The Populist’in ev sahipliğinde 5. kez Yapı Kredi bomontiada’da gerçekleşecek. 27 Eylül - 3 Ekim tarihlerinde Yapı Kredi bomontiada’nın sevilen atmosferinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanan Oktoberfest İstanbul, dopdolu içeriğiyle tüm misafirlerine özledikleri festival havasını tekrar yaşatacak. The Populist, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da festivale özel craft tatlara eşlik eden yepyeni lezzetleri festival boyunca konuklarıyla paylaşacak.

Açık havada dopdolu bir festival programına hazır olun

İlk olarak Almanya’da doğan ve yıllar içinde tüm dünyaya yayılarak popüler uluslararası festivaller arasına girmeyi başaran Oktoberfest, Yapı Kredi bomontiada’nın avlusunda açık havada kutlanacak. Oktoberfest konseptinin özgün bir kurguyla hayata geçtiği festivalde, müzikseverler bir hafta boyunca Yapı Kredi bomontiada’da dopdolu bir festival deneyimi yaşayacak. Şimdiye kadar düzenlenecek olan en uzun Oktoberfest’te sürpriz canlı müzik ve DJ performanslarına birçok eğlenceli aktivite de eşlik edecek.

Craft tatlar The Populist’in yepyeni imza lezzetleriyle buluşacak

Festival boyunca The Populist menüsünün güçlü lezzetlerine altın madalyaya layık görülen Torch Brewery’nin craft lezzetleri eşlik edecek. Eğlence ve müziğin kesintisiz devam edeceği festival boyunca The Populist menüsüne katılan yeni tatlar da misafirlerle buluşacak.

Yapı Kredi bomontiada’da kapılarını açan, biradan yemeğe, müzikten özel etkinliklere şehrin tüm craft tatlarını barındıran The Populist, kalıpları yıkan konsepti ve mekân tasarımıyla şehrin eğlence ihtiyaçlarına farklı seçenekler sunuyor. Özenle seçilmiş taze bira çeşitleri, alışılmışın dışında tasarlanmış özel dekorasyonu ve zengin menüsü ile The Populist farklılığını ortaya koyuyor.