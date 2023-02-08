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ODTÜ'lü öğrenciler bağışçılar ve depremzedeleri buluşturdu

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin hemen ardından Türkiye'nin her yerinde başlayan yardım kampanyaları dayanışma bağını güçlendirirken ODTÜ'lü öğrenciler depremzedeler ve bağışçılar için arayüz geliştirdi

08 Şubat 2023 Çarşamba 08:32
ODTÜ'lü öğrenciler bağışçılar ve depremzedeleri buluşturdu

ODTÜ'lü öğrenciler bağışçılar ve depremzedeleri buluşturdu



Türkiye'yi sarsan iki büyük depremin ardından vatandaşların bölgeye yardım yollama girişimine Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri önemli bir adıma imza attı. ODTÜ öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili, hem depremzedelerin hem de yardımda bulunacak vatandaşların yararlanabileceği internet tabanlı arayüz geliştirdi.


ODTÜ'lü öğrenciler tarafından Türkçe ve İngilizce oluşturulan "https://www.afetbilgi.com" internet sitesinde hem Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin hem de deprem bölgelerine yardım göndermek isteyenlerin aradıkları bilgiler toplu şekilde yer alıyor.


"Geçici barınma alanları" sekmesi tıklandığında "Hangi şehirde kalacak yer arıyorsunuz?" sorusu yöneltiliyor, farklı illerde depremzedelere ücretsiz konaklama hizmeti veren oteller listeleniyor.

Malatya, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Hatay ve Şanlıurfa'daki güvenli toplanma alanlarına, Türk Kızılay'ın 81 ildeki kan bağışı merkezlerine, acil durumlarda aranabilecek önemli telefon numaralarına da site üzerinden ulaşılabiliyor.

Depremzedelere yardım etmek isteyenler için AFAD, AKUT ve Türk Kızılay'ın da arasında olduğu para bağışı yapılabilecek kurumlar ile 31 ilde eşya bağışlarının toplandığı noktalara de sitede yer veriliyor.

Önemli bilgileri tek noktada toplan sayfa, düzenli olarak güncelleniyor. 
 

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