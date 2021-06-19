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OGM’den her babaya bir fidan 

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Anneler Günü’nde başlattığı fidan bağış kampanyasına Babalar Günü’nde de devam ediyor.

19 Haziran 2021 Cumartesi 12:58
OGM’den her babaya bir fidan 

OGM’den her babaya bir fidan 

Babalarına anlamlı bir hediye vermek isteyenler için www.babaminfidani.com internet sitesini hazırlayan OGM, ücretsiz fidan sahiplenme veya ücretli fidan bağışlama imkanı veriyor.

Babalar Günü için orman mühendisi bir babanın ve kızının hikayesini anlatan duygu dolu bir film de hazırlayan OGM, milyonlarca fidan dikerek geleceğe nefes olmaya devam ediyor. 

Türkiye orman varlığının korunması ve doğa sevgisinin aşılanması için çeşitli projeler yürüten OGM, özel günlerde vatandaşları fidan bağışına yönlendirecek tanıtımlarına devam ediyor. OGM, her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü için orman mühendisi baba ile kızının hikayesini anlatan duygusal bir film hazırladı. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin sosyal medya hesapları üstünden paylaştığı film kısa sürede büyük ilgi gördü. 

Babalarının hatırası için yurdun dört bir yanında kök salacak fidanlar bağışlamak isteyenler için www.babaminfidani.com internet sitesini de hazırlayan OGM, ücretsiz fidan sahiplenenlere veya ücretli fidan bağışında bulunanlara dijital olarak hazırlanan isme özel bağış sertifikaları veriliyor.   

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Anahtar Kelimeler:
OGMFidanAğaç
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