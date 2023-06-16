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Op. Dr. Ömer Avlanmış | Önce kariyer sonra hayal 

Ünlülerin doktoru Op. Dr. Ömer Avlanmış, çocukluğundan beri hayalini kurduğu klasik aracına kavuştu. Avlanmış, yeni aldığı klasik arabasıyla İstanbul'un keyfini çıkardı.

16 Haziran 2023 Cuma 08:44
Op. Dr. Ömer Avlanmış | Önce kariyer sonra hayal 

Op. Dr. Ömer Avlanmış | Önce kariyer sonra hayal 

Ünlülerin doktoru ve cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Op. Dr. Ömer Avlanmış, dün öğle saatlerinde Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. 1976 Chevrolet Nova Concours model klasik aracıyla görüntülenen Avlanmış, gazetecilere poz verdi.

Klasik aracını yeni aldığı öğrenilen Avlanmış, İstanbul caddelerinin keyfini çıkardı. Klasik araç hayali olduğu öğrenilen Op. Dr. Ömer Avlanmış, böylece hayalini gerçekleştirmiş oldu. Op. Dr. Ömer Avlanmış'ın otomobili, çevredekilerin de dikkatini çekti.

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Kariyer
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